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В Киеве полиция открыла уголовное производство по факту пожара в приюте для кошек

24 сентября 2023 12:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве полиция открыла уголовное производство по факту пожара в приюте для кошек
Уничтожена огнем "Катохата". Фото: Полиция Киева
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве полиция открыла уголовное производство по факту пожара в приюте для животных в Голосеевском районе столицы. В результате пожара семеро кошек погибли, других удалось спасти. Следственные действия продолжаются.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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Пожар в приюте для кошек

Событие произошло на улице Заболотного вчера, 23 сентября, около 23:00. На место немедленно прибыли потушившие пожар огнеборцы ГСЧС, а также правоохранители Голосеевского управления полиции и медики.

По указанному адресу волонтеры самостоятельно построили приют для кошек. Местные жители заботились о животных и присматривали за ними. Предварительно установлено, что в приюте находились около 60 кошек, 7 из которых погибли в результате пожара. Остальные с ожогами доставлены в ветеринарную клинику.

Уничтоженный огнем приют для кошек
Место пожара в приюте для кошек. Фото: Полиция Киева

Следователи Голосеевского управления полиции начали расследование по факту умышленного уничтожения имущества, повлекшего тяжкие последствия. Также следователи решают вопрос о начале производства по жестокому обращению с животными.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия и проводит следственные действия.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве на Теремках неизвестные негодяи взорвали дом для кошек, который называется "Котохата". В результате многие животные погибли и получили ранения.

Напомним, в Киеве начали уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. Неизвестные начали травить бездомных кошек в Соломенском районе столицы.

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