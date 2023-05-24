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В Киеве открыли новую мини-скульптуру: как выглядит и где найти

24 мая 2023 15:38
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор
В Киеве открыли новую мини-скульптуру: как выглядит и где найти
Бронзовая миниатюра "Киевская складанка" находится на Десятинной, 12. Фото: Новини.LIVE
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор

В Киеве появилась новая мини-скульптура "Киевская складанка". Эта скульптура уже сороковая в рамках проекта "Шукай".

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж о новой скульптуре.

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"Киевская складанка" разместился на стене дома по улице Десятинной, 12.

"Складанка — это украинский аналог слова пазл. Скульптурку мы посвящаем всем киевлянам", — рассказала автор проекта Юлия Бевзенко.

Киевский сборник
Открытие мини-скульптуры "Киевская складанка" 24 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
Киевский сборник
Открытие мини-скульптуры "Киевская складанка" 24 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
Киевский сборник
Автор проекта "Шукай" Юлия Бевзенко. Открытие мини-скульптуры "Киевская складанка" 24 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
Киевский сборник
Новая мини-скульптура "Киевская складанка". Фото: Новини.LIVE
Киевский сборник
Открытие мини-скульптуры "Киевская складанка" 24 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
Киевский сборник
Юрий Билявский — автор мини-скульптуры "Киевская складанка" 24 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
Киевский сборник
Новая мини-скульптура "Киевская складанка". Фото: Новини.LIVE
Киевский сборник
Новая мини-скульптура "Киевская складанка". Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее сообщалось, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний освятил 12 икон, написанных на плитах от бронежилетов. Эти иконы входят в цикл работ "Духовна звитяга" в рамках проекта "АртАрмор".

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