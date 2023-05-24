В Киеве открыли новую мини-скульптуру: как выглядит и где найти
В Киеве появилась новая мини-скульптура "Киевская складанка". Эта скульптура уже сороковая в рамках проекта "Шукай".
Новини.LIVE подготовили фоторепортаж о новой скульптуре.
"Киевская складанка" разместился на стене дома по улице Десятинной, 12.
"Складанка — это украинский аналог слова пазл. Скульптурку мы посвящаем всем киевлянам", — рассказала автор проекта Юлия Бевзенко.
Напомним, ранее сообщалось, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний освятил 12 икон, написанных на плитах от бронежилетов. Эти иконы входят в цикл работ "Духовна звитяга" в рамках проекта "АртАрмор".