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В Києві відкрили нову міні-скульптуру: який має вигляд і де знайти

24 травня 2023 15:38
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор
В Києві відкрили нову міні-скульптуру: який має вигляд і де знайти
Бронзова мініатюра "Київська складанка" знаходиться на Десятинній 12. Фото: Новини.LIVE
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор

У Києві з'явилася нова мініскульптура "Київська складанка". Ця скульптура — уже сорокова у рамках проєкту "Шукай". 

Новини.LIVE підготували фоторепортаж про нову скульптуру. 

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"Київська складанка" розмістилася на стіні будинку на вулиці Десятинній, 12.

"Складанка — це український відповідник слова пазл. Скульптурку ми присвячуємо усім киянам", — розповіла авторка проєкту Юлія Бевзенко

Київська складанка
Відкриття міні-скульптури "Київська складанка" 24 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
Київська складанка
Відкриття міні-скульптури "Київська складанка" 24 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
Київська складанка
Авторка проекту "Шукай" Юлія Бевзенко. Відкриття міні-скульптури "Київська складанка" 24 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
Київська складанка
Нова міні-скульптура "Київська складанка". Фото: Новини.LIVE
Київська складанка
Відкриття міні-скульптури "Київська складанка" 24 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
Київська складанка
Юрій Білявський — автор міні-скульптури "Київська складанка" 24 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
Київська складанка
Нова міні-скульптура "Київська складанка". Фото: Новини.LIVE
Київська складанка
Нова міні-скульптура "Київська складанка". Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на плитах від бронежилетів. Ці ікони входять до циклу робіт "Духовна звитяга", в рамках проєкту "АртАрмор".

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