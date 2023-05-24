В Києві відкрили нову міні-скульптуру: який має вигляд і де знайти
У Києві з'явилася нова мініскульптура "Київська складанка". Ця скульптура — уже сорокова у рамках проєкту "Шукай".
Новини.LIVE підготували фоторепортаж про нову скульптуру.
"Київська складанка" розмістилася на стіні будинку на вулиці Десятинній, 12.
"Складанка — це український відповідник слова пазл. Скульптурку ми присвячуємо усім киянам", — розповіла авторка проєкту Юлія Бевзенко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на плитах від бронежилетів. Ці ікони входять до циклу робіт "Духовна звитяга", в рамках проєкту "АртАрмор".