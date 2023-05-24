В Києві відкрили нову міні-скульптуру: який має вигляд і де знайти

Бронзова мініатюра "Київська складанка" знаходиться на Десятинній 12. Фото: Новини.LIVE

У Києві з'явилася нова мініскульптура "Київська складанка". Ця скульптура — уже сорокова у рамках проєкту "Шукай".

Новини.LIVE підготували фоторепортаж про нову скульптуру.

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"Складанка — це український відповідник слова пазл. Скульптурку ми присвячуємо усім киянам", — розповіла авторка проєкту Юлія Бевзенко.

Відкриття міні-скульптури "Київська складанка" 24 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Відкриття міні-скульптури "Київська складанка" 24 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Авторка проекту "Шукай" Юлія Бевзенко. Відкриття міні-скульптури "Київська складанка" 24 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Нова міні-скульптура "Київська складанка". Фото: Новини.LIVE

Відкриття міні-скульптури "Київська складанка" 24 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Юрій Білявський — автор міні-скульптури "Київська складанка" 24 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Нова міні-скульптура "Київська складанка". Фото: Новини.LIVE

Нова міні-скульптура "Київська складанка". Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на плитах від бронежилетів. Ці ікони входять до циклу робіт "Духовна звитяга", в рамках проєкту "АртАрмор".