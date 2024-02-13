В Киеве разоблачили экс-чиновника РГА, который присвоил себе генератор

Полицейские подразделения "Тор". Фото иллюстративное: Патрульная полиция

Киевские правоохранители Днепровского управления полиции при процессуальном руководстве столичной окружной прокуратуры разоблачили экс-замдиректора структурного подразделения одной из киевских РГА, который присвоил один из бензиновых генераторов, выделенных на нужды его подразделения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева сегодня, 13 февраля.

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Задержанный чиновник. Источник: полиция Киева

Отмечается, что госслужащий — 43-летний уроженец Полтавской области. Чиновник получил от департамента молодежи и спорта Днепровской РГА девять генераторов, один из которых, стоимостью 33,5 тысячи гривен, он присвоил и сдал в ломбард.

Генератор, который присвоил злоумышленник. Источник: полиция Киева

Следователи сообщили ему о подозрении в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в условиях военного положения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Печерском районе столицы неизвестный украл золотую цепочку в ювелирном магазине. Хотя правоохранители обнаружили злоумышленника, оказалось, что украшение он уже обменял в ломбарде.

Добавим, в Голосеевском районе города патрульные спасли женщину, которая бродила по проезжей части и угрожала совершить суицид.