У Києві вкрали коштовну прикрасу з ювелірного магазину — поліція затримала зловмисника

Поліцейські. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Печерському районі Києва невідомий вкрав золотий ланцюжок в ювелірному магазині. Правоохоронці знайшли зловмисника та виявилося, що прикрасу він вже обміняв у ломбарді.

Про це повідомляє Поліція Києва у понеділок, 12 лютого.

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Так, правоохоронці отримали повідомлення від директорки ювелірного магазину у Печерському районі щодо крадіжки золотого ланцюжка.

Поліція встановила прикмети чоловіка та з'ясувала його місцеперебування — зловмисник переховувався в квартирі знайомої у Солом'янському районі.

"Ним виявився киянин, 1981 року народження, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів та шахрайства", — йдеться у повідомленні.

Затриманий чоловік. Фото: Нацполіція

Виявилося, що вкрадену прикрасу чоловік збув до одного з ломбардів, її вже вилучили та незабаром повернуть до магазину.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Скриншот допису Поліції Києва

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали чоловіка, який протягом дня скоїв два розбійних напади. Тепер йому загрожує до 15 позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також у Києві правоохоронці затримали учасника корупційної схеми, який обіцяв чоловіку призовного віку знятися з військового обліку.