У Києві вкрали коштовну прикрасу з ювелірного магазину — поліція затримала зловмисника
У Печерському районі Києва невідомий вкрав золотий ланцюжок в ювелірному магазині. Правоохоронці знайшли зловмисника та виявилося, що прикрасу він вже обміняв у ломбарді.
Про це повідомляє Поліція Києва у понеділок, 12 лютого.
Поліція Києва знайшла чоловіка, який обікрав ювелірну крамницю
Так, правоохоронці отримали повідомлення від директорки ювелірного магазину у Печерському районі щодо крадіжки золотого ланцюжка.
Поліція встановила прикмети чоловіка та з'ясувала його місцеперебування — зловмисник переховувався в квартирі знайомої у Солом'янському районі.
"Ним виявився киянин, 1981 року народження, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів та шахрайства", — йдеться у повідомленні.
Виявилося, що вкрадену прикрасу чоловік збув до одного з ломбардів, її вже вилучили та незабаром повернуть до магазину.
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.
Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали чоловіка, який протягом дня скоїв два розбійних напади. Тепер йому загрожує до 15 позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також у Києві правоохоронці затримали учасника корупційної схеми, який обіцяв чоловіку призовного віку знятися з військового обліку.
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