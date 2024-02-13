Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві вкрали коштовну прикрасу з ювелірного магазину — поліція затримала зловмисника arrow

У Києві вкрали коштовну прикрасу з ювелірного магазину — поліція затримала зловмисника

13 лютого 2024 00:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві вкрали коштовну прикрасу з ювелірного магазину — поліція затримала зловмисника
Поліцейські. Ілюстративне фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Печерському районі Києва невідомий вкрав золотий ланцюжок в ювелірному магазині. Правоохоронці знайшли зловмисника та виявилося, що прикрасу він вже обміняв у ломбарді.

Про це повідомляє Поліція Києва у понеділок, 12 лютого.

Читайте також:

Поліція Києва знайшла чоловіка, який обікрав ювелірну крамницю

Так, правоохоронці отримали повідомлення від директорки ювелірного магазину у Печерському районі щодо крадіжки золотого ланцюжка.

Поліція встановила прикмети чоловіка та з'ясувала його місцеперебування — зловмисник переховувався в квартирі знайомої у Солом'янському районі.

"Ним виявився киянин, 1981 року народження, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів та шахрайства", — йдеться у повідомленні.

null
Затриманий чоловік. Фото: Нацполіція

Виявилося, що вкрадену прикрасу чоловік збув до одного з ломбардів, її вже вилучили та незабаром повернуть до магазину.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

null
Скриншот допису Поліції Києва

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали чоловіка, який протягом дня скоїв два розбійних напади. Тепер йому загрожує до 15 позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також у Києві правоохоронці затримали учасника корупційної схеми, який обіцяв чоловіку призовного віку знятися з військового обліку. 

Київ
крадіжка
поліція
магазини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі