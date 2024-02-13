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В Києві викрили ексчиновника РДА, який привласнив собі генератор

13 лютого 2024 20:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Києві викрили ексчиновника РДА, який привласнив собі генератор
Поліцейські підрозділу "Тор". Фото ілюстративне: Патрульна поліція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Київські правоохоронці Дніпровського управління поліції за процесуального керівництва столичної окружної прокуратури викрили ексзаступника директора структурного підрозділу однієї з київських РДА, який привласнив один з бензинових генераторів, виділених на потреби його підрозділу.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва сьогодні, 13 лютого. 

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Затриманий чиновник. Джерело: поліція Києва

Зазначається, що посадовець — 43-річний уродженець Полтавської області. Чиновник отримав від департаменту молоді та спорту Дніпровської РДА дев’ять генераторів, один з яких, вартістю 33,5 тисячі гривень, він привласнив та здав до ломбарду. 

В Києві викрили ексчиновника РДА, який привласнив собі генератор
Генератор, який привласнив зловмисник. Джерело: поліція Києва

Слідчі повідомили йому про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в умовах воєнного стану. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. 

Нагадаємо, раніше у Печерському районі столиці невідомий вкрав золотий ланцюжок в ювелірному магазині. Хоча правоохоронці знайшли зловмисника, виявилося, що прикрасу він вже обміняв у ломбарді.

Додамо, у Голосіївському районі міста патрульні врятували жінку, яка блукала проїжджою частиною та погрожувала скоїти суїцид.

Київ
корупція
поліція
чиновники
Кримінал

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