В Києві викрили ексчиновника РДА, який привласнив собі генератор

Поліцейські підрозділу "Тор". Фото ілюстративне: Патрульна поліція

Київські правоохоронці Дніпровського управління поліції за процесуального керівництва столичної окружної прокуратури викрили ексзаступника директора структурного підрозділу однієї з київських РДА, який привласнив один з бензинових генераторів, виділених на потреби його підрозділу.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва сьогодні, 13 лютого.

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Затриманий чиновник. Джерело: поліція Києва

Зазначається, що посадовець — 43-річний уродженець Полтавської області. Чиновник отримав від департаменту молоді та спорту Дніпровської РДА дев’ять генераторів, один з яких, вартістю 33,5 тисячі гривень, він привласнив та здав до ломбарду.

Генератор, який привласнив зловмисник. Джерело: поліція Києва

Слідчі повідомили йому про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в умовах воєнного стану. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Печерському районі столиці невідомий вкрав золотий ланцюжок в ювелірному магазині. Хоча правоохоронці знайшли зловмисника, виявилося, що прикрасу він вже обміняв у ломбарді.

Додамо, у Голосіївському районі міста патрульні врятували жінку, яка блукала проїжджою частиною та погрожувала скоїти суїцид.