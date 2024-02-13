В Києві викрили ексчиновника РДА, який привласнив собі генератор
Київські правоохоронці Дніпровського управління поліції за процесуального керівництва столичної окружної прокуратури викрили ексзаступника директора структурного підрозділу однієї з київських РДА, який привласнив один з бензинових генераторів, виділених на потреби його підрозділу.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва сьогодні, 13 лютого.
В Києві затримали чиновника, який викрав генератор
Зазначається, що посадовець — 43-річний уродженець Полтавської області. Чиновник отримав від департаменту молоді та спорту Дніпровської РДА дев’ять генераторів, один з яких, вартістю 33,5 тисячі гривень, він привласнив та здав до ломбарду.
Слідчі повідомили йому про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в умовах воєнного стану. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше у Печерському районі столиці невідомий вкрав золотий ланцюжок в ювелірному магазині. Хоча правоохоронці знайшли зловмисника, виявилося, що прикрасу він вже обміняв у ломбарді.
Додамо, у Голосіївському районі міста патрульні врятували жінку, яка блукала проїжджою частиною та погрожувала скоїти суїцид.
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