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В Киеве установят автоматическую систему регулирования отопления, — Кличко

31 октября 2023 20:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Киеве установят автоматическую систему регулирования отопления, — Кличко
Мальчик греет руки у батареи. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Столичные власти вводят в городе систему, которая автоматически регулирует систему подачи отопления, в зависимости от погоды. В настоящее время она проходит испытание.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в прямом эфире телеканала "Киев24".

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Новая система отопления

По его словам, сейчас отопление почти во всех домах и учреждениях столицы, однако оно работает "на минимальных оборотах" из-за теплой погоды.

Новая система регулирования будет реагировать на погоду и соответственно автоматически уменьшит или увеличит подачу тепла не только в центральной отопительной системе, но и индивидуально в домах.

"Сейчас к этой системе уже подключены несколько сотен столичных домов, и она автоматически регулирует подачу тепла в каждом из них", — заявил Кличко ведущему телеканалу Сергею Смальчуку.

Напомним, что ранее в студии телеканала глава Киева заявил, что оккупированные территории "уже не Украина". Также городской голова столицы рассказал, как будет действовать созданный при КГГА антикоррупционный департамент.

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