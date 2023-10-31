В Киеве установят автоматическую систему регулирования отопления, — Кличко
Столичные власти вводят в городе систему, которая автоматически регулирует систему подачи отопления, в зависимости от погоды. В настоящее время она проходит испытание.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в прямом эфире телеканала "Киев24".
Новая система отопления
По его словам, сейчас отопление почти во всех домах и учреждениях столицы, однако оно работает "на минимальных оборотах" из-за теплой погоды.
Новая система регулирования будет реагировать на погоду и соответственно автоматически уменьшит или увеличит подачу тепла не только в центральной отопительной системе, но и индивидуально в домах.
"Сейчас к этой системе уже подключены несколько сотен столичных домов, и она автоматически регулирует подачу тепла в каждом из них", — заявил Кличко ведущему телеканалу Сергею Смальчуку.
Напомним, что ранее в студии телеканала глава Киева заявил, что оккупированные территории "уже не Украина". Также городской голова столицы рассказал, как будет действовать созданный при КГГА антикоррупционный департамент.
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