В Киеве человек выпрыгнул с 8-го этажа

В Киеве из окна выпрыгнул парень — что известно
В четверг, 1 августа, на левом берегу Киева парень выпрыгнул из окна восьмого этажа. Известно, что он погиб.
Об этом сообщают местные СМИ.
Выпрыгнул из окна
На место происшествия быстро прибыли соответствующие службы, зафиксировавшие смерть. Рядом с телом погибшего горит его мать. Официальной информации пока нет.
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Ранее в Киеве с 24 этажа жилого комплекса "РиверСтоун" в Дарницком районе и выпрыгнул человек. На месте происшествия работают соответствующие службы.
Напомним, 18 июля в Белоцерковском районе возле помещения судебной охраны гражданка попыталась совершить акт самосожжения. Полицейские смогли потушить пламя, но женщина получила 70% ожогов тела.
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