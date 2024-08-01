В Киеве человек выпрыгнул с 8-го этажа

Парень собирается прыгать из окна. Фото иллюстративное: elgezit.kg

В четверг, 1 августа, на левом берегу Киева парень выпрыгнул из окна восьмого этажа. Известно, что он погиб.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Выпрыгнул из окна

На место происшествия быстро прибыли соответствующие службы, зафиксировавшие смерть. Рядом с телом погибшего горит его мать. Официальной информации пока нет.

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Ранее в Киеве с 24 этажа жилого комплекса "РиверСтоун" в Дарницком районе и выпрыгнул человек. На месте происшествия работают соответствующие службы.

Напомним, 18 июля в Белоцерковском районе возле помещения судебной охраны гражданка попыталась совершить акт самосожжения. Полицейские смогли потушить пламя, но женщина получила 70% ожогов тела.