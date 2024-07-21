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У Києві людина вистрибнула із 24-го поверху житлового комплексу

21 липня 2024 18:25
Валерія Барановська - редактор
У Києві людина вистрибнула з 24 поверху ЖК "РіверСтоун"
Рятувальні служби на місці подій у ЖК "РіверСтоун". Фото: скриншот
Валерія Барановська - редактор

Сьогодні у Києві з 24 поверху житлового комплексу "РіверСтоун" у Дарницькому районі вистрибнула людина. На місці події працюють відповідні служби.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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У неділю, 21 липня, з 24 поверху житлового комплексу "РіверСтоун", що знаходиться в Дарницькому районі Києва вистрибнула людина. На відео видно, що на місце події працюють відповідні служби. Офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, у Києві обірвався трос на атракціоні-спуску над Дніпром. Під час аварії на тросі перебувала людина, яка впала в річку. 

Раніше ми писали, що у Тернополі в одному із готелів майор однієї з військових частин застрелив 25-річного військовослужбовця прикордонної служби. Конфлікт виник через ревнощі — офіцера було затримано.

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