У Києві людина вистрибнула із 8-го поверху

Хлопець збирається стрибати з вікна. Фото ілюстративне: elgezit.kg

У четвер, 1 серпня, на лівому березі Києва хлопець вистрибнув з вікна восьмого поверху. Відомо, що він загинув.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вистрибнув з вікна

На місце події швидко прибули відповідні служби, які зафіксували смерть. Поруч з тілом загиблого горює його матір. Офіційної інформації наразі немає.

Увага! На відео зображено чуттєві кадри 18+

Раніше у Києві з 24 поверху житлового комплексу "РіверСтоун" у Дарницькому районі вистрибнула людина. На місці події працюють відповідні служби.

Нагадаємо, 18 липня у Білоцерківському районі біля приміщення судової охорони громадянка спробувала вчинити акт самоспалення. Поліцейські змогли загасити полум'я, але жінка отримала 70% опіків тіла.