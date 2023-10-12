В Киеве внедрят систему оценки работы председателей РГА

Председатели районных государственных администраций. Фото: Скриншот

В Киеве заработает система оценки работы глав районных государственных администраций. Появятся новые прозрачные показатели эффективности, позволяющие видеть реальную производительность их деятельности.

Об этом главы РГА города Киева рассказали в прямом эфире Новости.LIVE.

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Показатели эффективности глав РГА

"Для всех топ-менеджеров города были созданы прозрачные показатели эффективности, так называемые KPI. Они есть во всех крупных фирмах и все руководители должны понимать, чем измеряется их эффективность. В результате будет разработана более прозрачная планировка и отчетность перед общиной. Если человек будет эффективен по объективным показателям, она продолжает работать, или идет на повышение. Если человек неэффективен — соответственно, с ним трудовые отношения завершаются", — пояснил Кирилл Фесик, глава Оболонской РГА.

И.о. главы Дарницкой РГА Николай Калашник подчеркнул, что в случае успеха этого проекта, он будет расширен и за пределы столицы.

"Решено начать это на базе столицы, поскольку она является образцом для других территорий. Это необходимо, потому что совершить какую-то ошибку в сегодняшних реалиях недопустимо. Политизировать этот процесс также не имеет возможности, потому что единственным органом при отсутствии районных советов является Киевский городской совет, которая может заниматься вопросом политических процессов", — отметил Калашник.

В оценке работы глав РГА нет прозрачности

И.о. председателя Шевченковской РГА Александр Поповцев рассказал, что на сегодняшний день работа глав РГА оценивается не очень прозрачно.

"Внедрение KPI — это прежде всего о прозрачности. Сегодня наша работа оценивается не очень прозрачно. Также речь идет о мотивации, поскольку ты знаешь, что ты должен делать, как ты должна делать, когда ты должна делать и как тебя за это оценивают жители твоего". района", — объяснил он.

Председатель Голосеевской РГА Сергей Садовый, что разные ветви власти в столице должны стать одним механизмом, постоянно совершенствующим свою эффективность.

"Всегда стоял на позиции, что власть Киева, районная администрация, КГГА, Киевсовет, это должен быть один организм, работающий на киевлян. Мы сегодня не играем в политику. Мы хозяйственники и сегодня понятно, что нужно, чтобы этот единый организм работал четко. И, разумеется, должна быть оценка труда и работы", — резюмировал Садовый.

Ранее мы уже говорили, что Киевская городская военная администрация выступила в поддержку переименования Воздухофлотского проспекта на проспект Воздушных сил. Новое название проспекта подчеркнет уважение, любовь и уважение киевлян к победам Героев из Воздушных сил.