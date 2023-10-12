В Києві запровадять систему оцінювання роботи голів РДА

Голови раойнних державних адміністрацій. Фото: Скриншот

В Києві почне працювати система оцінювання роботи голів районних державних адміністрацій. З'являться нові прозорі показники ефективності, які дозволять бачити реальну продуктивність їх діяльності.

Про це голови РДА міста Києва розповіли в прамому ефірі Новини.LIVE.

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Показники ефективності голів РДА

"Для всіх топ-менеджерів міста були створені прозорі показники ефективності, так звані KPI. Вони є в усіх великих фірмах і всі керівники мають розуміти, чим вимірюється їх ефективність. Внаслідок цього буде розроблено більш прозоре планування та звітування перед громадою. Якщо людина буде ефективна по об'єктивним показникам, вона продовжує працювати, або йде на підвищення. Якщо людина нефективна — відповідно, з нею трудові відносини завершуються", — пояснив Кирило Фесик, голова Оболонської РДА.

Т.в.о. голови Дарницької РДА Микола Калашник наголосив, що у разі успіху цього проекту, він буде розширений і за межі столиці.

"Вирішено розпочати це на базі столиці, оскільки вона є зразком для інших територій. Це необхідно, бо вчинити якусь помилку у сьогоднішніх реаліях є неприпустимим. Політизувати цей процес також не має можливості, тому що єдиним органом за відсутності районних рад є Київська міська рада, яка може займатися питанням політичних процесів", — зазначив Калашник.

В оцінці роботи голів РДА нема прозорості

Т.в.о. голови Шевченківської РДА Олександо Поповцев розповів, що на сьогоднішній день робота голів РДА оцінюється не дуже прозоро.

"Впровадження KPI — це перш за все про прозорість. Сьогодні наша робота оцінюється не дуже прозоро. Також йдеться про мотивацію, оскільки ти знаєш, що ти маєш робити, як ти маєш робити, коли ти маєш робити і як тебе за це оцінюють мешканці твого району", — пояснив він.

Голова Голосіївської РДА Сергій Садовий, що різні гілки влади у столиці мають стати одним механізмом, який постійно вдосконалює свою ефективність.

"Завжди стояв на позиції, що влада Києва, районна адміністрація, КМДА, Київрада, це повинен бути один організм, який працює на киян. Ми сьогодні не граєм у політику. Ми господарники і на сьогодні зрозуміло, що потрібно, щоб цей єдиний організм працював чітко. І зрозуміло, має бути оцінка праці і роботи", — резюмував Садовий.

Раніше ми вже розповідали, що Київська міська військова адміністрація виступила на підтримку перейменування Повітрофлотського проспекту на проспект Повітряних сил. Нова назва проспекту підкреслить шану, любов та повагу киян до звитяг Героїв з Повітряних сил.