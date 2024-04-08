В Киеве задержали двух дилеров с десятками килограммов наркотиков

Полицейские на месте преступления. Фото: Национальная полиция

В Киеве во время комендантского часа полиция задержала двух наркодилеров, перевозивших в машине амфетамин. Правоохранители изъяли у злоумышленников 15 килограммов психотропного вещества.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Как сообщается, во время осмотра машины 49-летнего и 32-летнего злоумышленников правоохранители обнаружили под передним сиденьем пакеты с сыпучим порошком. Оперативники Соломенского управления полиции изъяли из автомобиля 14 пакетов с психотропом общим весом 15 килограммов. Заключение экспертизы показало, что это амфетамин.

Изъятые пакеты с амфетиамином. Источник: Национальная полиция

Следователи установили, что фигуранты заказали партию наркотика через Интернет, планировали расфасовать на дозы и сбыть в столице через систему "закладок".

Подозреваемым грозит до 15 лет с конфискацией имущества.

Часть изъятых пакетов с амфетиамином. Источник: Национальная полиция

Напомним, ранее в столице трое детей отравились каннабисом, который содержался в сладостях, из-за чего их госпитализировали с признаками интоксикации.

В то же время СБУ в Прикарпатье задержала членов наркосиндиката, который продавал тяжелые психотропные вещества, производя ежемесячно до 20 кг "товара".