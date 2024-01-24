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В КГГА назвали причину деформации между станциями киевского метро

24 января 2024 19:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В КГГА назвали причину деформации между станциями киевского метро
Киевское метро. Фото: КГГА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Эксперты Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения сделали вывод, что причинами деформации тоннеля между станциями метро "Демеевская" — "Лыбедская" является некачественное проектирование и строительство участка. Такие выводы были получены сегодня, 24 января.

Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор, пишет пресс-служба КГГА.

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По его словам, этот отрезок тоннеля проходит в очень сложных гидрогеологических условиях, ведь почвы являются водонасыщенными, со слоем торфа, мелкого и среднего песка.

Кандибор добавил, что такие выводы предварительные, экспертное исследование продолжается и дальше.

"Окончательные результаты будут известны после раскрытия котлована. Только тогда эксперты смогут провести все необходимые исследования конструкции тоннеля извне. Впрочем, уже сейчас мы видим, что причиной является некачественное проектирование и небрежное выполнение работ, последствия которого сейчас приходится ликвидировать", — подчеркнул директор департамента.

причины аварии в киевском метро
Состояние киевского метро. Фото: КГГА

Верными ли были действия киевского метрополитена

Также, по выводам ученых, КП "Киевский метрополитен" выполняло все необходимые регламентные работы по содержанию и эксплуатации перегонного тоннеля. Движение поездов было остановлено вовремя, благодаря чему удалось приступить к установлению причин возникновения этой аварийной ситуации, привлекая нужных специалистов и выполнять восстановительные работы.

причины аварии в киевском метро
Состояние киевского метро. Фото: КГГА

"КП "Киевский метрополитен" — это предприятие двойного назначения, обеспечивающее как транспортную функцию, так и круглосуточное укрытие населения во время воздушных тревог. Подчеркиваю, что ни одного дня станции "синей" линии не были закрыты: с 8 по 12 декабря работали как укрытие в круглосуточном режиме. В этот период приостановили движение поездов только на шести станциях этой линии. А уже с 13 декабря было организовано двустороннее движение по двум путям между станциями "Теремки" — "Демеевская", — заверил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

Он добавил, что сейчас специалисты делают все возможное, чтобы эта часть метро между станциями "Демеевская" — Лыбидская" заработала как можно быстрее.

Напомним, ранее мы рассказали, как будут ремонтировать каждую из станций и повлияет ли метро не только на безопасность в подземелье, но и на земли над веткой метро. Своими мнениями об этом поделились эксперты.

Киев
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метро
авария
КГГА
люди

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