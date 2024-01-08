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В КГГА объяснили, что стало причиной утечки на Большой Васильковской

8 января 2024 23:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В КГГА объяснили, что стало причиной утечки на Большой Васильковской
Подтопленная улица Киева. Фото иллюстративное: Четвертая студия
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве работники коммунальных служб локализовали утечку воды на улице Большой Васильковской. Все потребители снабжены водоснабжением.

Об этом сообщили в КГГА.

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В Киеве ликвидируют последствия утечки

"В настоящее время аварийная бригада "Киевводоканала" готовится приступить к ремонтным работам", — говорится в сообщении.

В КГГА также отметили, что дорожные службы "Киевавтодора" ликвидируют последствия утечки и обрабатывают покрытие противогололедными средствами.

Увеличение количества аварий

Городские власти также отметили, что стремительное и существенное похолодание и резкое изменение температуры почвы стали причиной увеличения количества аварий. Особенно это касается участков сетей с наибольшими сроками эксплуатации.

"Поэтому коммунальные службы города продолжают работать в усиленном режиме и оперативно ликвидировать аварийные ситуации", — резюмировали в КГГА.

Ранее мы сообщали, что все больше станций метрополитена начинают протекать — вода проникает через трещины на станции "Академгородок". Не исключено, что придется закрыть больше станций по ремонту.

Напоминаем, что в вестибюле станции метро Академгородок через потолок начала просачиваться вода. Влага уже успела испортить стены и штукатурку.

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