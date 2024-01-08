В Киеве провалился асфальт из-за аварии — на каком участке возможна пробка

Полиция на месте происшествия. Фото: полиция Киева

В понедельник, 8 января, в Голосеевском районе Киева произошла авария на теплосети. В связи с этим обрушился асфальт на одном из участков дороги.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Отмечается, что движение временно усложнено на улице Академика Заболотного.

"Вниманию участников дорожного движения. На улице Академика Заболотного в направлении Столичного шоссе движение транспорта временно затруднено из-за аварий на водопроводе, что повлекло за собой провал покрытия проезжей части", — говорится в сообщении.

Патрульные обеспечивают охрану места происшествия, а водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута поездок.

Информация об аварии. Фото: скриншот

Напомним, в понедельник, 8 января, в Киеве на Троещине посреди дороги внезапно загорелся троллейбус во время движения. Как отмечают, кто-то из пассажиров поджег сиденье.

Добавим, в ночь на 8 января в Киеве в Святошинском районе на Борщаговке прорвало канализацию, в результате чего некоторые потребители остались без водоснабжения.

В ответ на инцидент соцсети "взорвались" мемами.