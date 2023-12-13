В КГГА ответили, возобновлено ли водоснабжение в Киеве

Женщина моет руки. Иллюстративное фото: pixabay

В Днепровском районе Киева в результате падения обломков вражеских ракет, которые сбила ПВО, произошло повреждение водопроводной сети. Аварийным бригадам уже удалось ликвидировать повреждения, поэтому водоснабжение по состоянию на утро 13 декабря уже возобновлено.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Как известно, обломки российской ракеты упали на проезжую часть дороги ночью, 13 декабря, во время вражеской атаки на столицу.

"Водоснабжение в Днепровском районе нормализовано. Специалисты ЧАО "АК "Киевводоканал" выполнили оперативные переключения", — отметили в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram КГГА

Ночная атака на столицу 13 декабря

По словам мэра Киева Виталия Кличко, обломки ракет упали в Днепровском, Деснянском и Дарницком районах города. Была повреждена многоэтажка, два частных дома и детская больница.

Как известно, в результате ночной атаки на Киев 13 декабря количество пострадавших увеличилось до 51, среди которых 6 детей. Также есть уточнения о последствиях попаданий в столичных районах.

Напомним, глава МВД Игорь Клименко также показал последствия ночных обстрелов Киева.