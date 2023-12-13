Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В КГГА ответили, возобновлено ли водоснабжение в Киеве arrow

В КГГА ответили, возобновлено ли водоснабжение в Киеве

13 декабря 2023 08:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В КГГА ответили, возобновлено ли водоснабжение в Киеве
Женщина моет руки. Иллюстративное фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Днепровском районе Киева в результате падения обломков вражеских ракет, которые сбила ПВО, произошло повреждение водопроводной сети. Аварийным бригадам уже удалось ликвидировать повреждения, поэтому водоснабжение по состоянию на утро 13 декабря уже возобновлено.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Читайте также:

Ремонтные работы водопровода

Как известно, обломки российской ракеты упали на проезжую часть дороги ночью, 13 декабря, во время вражеской атаки на столицу.

"Водоснабжение в Днепровском районе нормализовано. Специалисты ЧАО "АК "Киевводоканал" выполнили оперативные переключения", — отметили в сообщении.

отключение водоснабжения в Киеве
Скриншот сообщения из Telegram КГГА

Ночная атака на столицу 13 декабря

По словам мэра Киева Виталия Кличко, обломки ракет упали в Днепровском, Деснянском и Дарницком районах города. Была повреждена многоэтажка, два частных дома и детская больница.

Как известно, в результате ночной атаки на Киев 13 декабря количество пострадавших увеличилось до 51, среди которых 6 детей. Также есть уточнения о последствиях попаданий в столичных районах.

Напомним, глава МВД Игорь Клименко также показал последствия ночных обстрелов Киева.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Актуальное по теме