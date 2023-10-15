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В КГГА отреагировали на оползень в Соломенском парке: что известно по состоянию на сейчас

15 октября 2023 20:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В КГГА отреагировали на оползень в Соломенском парке: что известно по состоянию на сейчас
Оползень в Соломенском парке столицы. Фото: соцсети
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве вчера, 14 октября, произошел обвал Соломенского Ландшафтного Парка. Такое событие возмутило многих жителей столицы. По их словам, произошло это из-за незаконного строительства.

В КГГА уже успели отреагировать на ситуацию.

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Кто ликвидирует последствия

В администрации сообщили, что последствия оползня ликвидирует за собственные средства компания, которая проводит строительство. Специальное финансирование из городского бюджета на это не будут выделять.

"Представители застройщика обязались устранить последствия повреждений пешеходной части, восстановить благоустройство парка в кратчайшие сроки за свой счет", — отметили в сообщении.

В свою очередь ООО "СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" и "ГОРСТРОЙДАЛЬЯНС" ответили относительно ситуации в Соломенском ландшафтном парке.

"Последствия этой форс-мажорной ситуации будут устранены. Благоустройство Соломенского ландшафтного парка будет восстановлено и улучшено", — заверил представитель ООО "СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ".

Что планируют сделать компании

В компаниях извинились за аварийную ситуацию и обязались:

  • ликвидировать все последствия форс-мажорной ситуации за собственные средства и в кратчайшие сроки;
  • обеспечить открытый и диалоговый подход к решению любых жалоб или замечаний жителей района;
  • продолжать соблюдение всех требований по качеству и безопасности строительства в соответствии с действующим законодательством;
  • беречь, восстанавливать и осовременивать Соломенский ландшафтный парк.

Причины обрушения

"Мы понимаем ценность парков и ячеек природы в городах, поэтому наша задача — сохранение территории Соломенского ландшафтного парка, возле которого ведется строительство объекта. Несмотря на то, что возведение комплекса выполняется в непарковой зоне — на площади, предназначенной для строительства, где раньше располагались гаражи и МАФы, оно могло повлечь оползень на территории парка, близко расположенной к строительству. По ситуации будет проведено внутреннее расследование", — отметил представитель ООО "СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ".

Также директор ООО "ГОРСТРОЙДАЛЬЯНС" добавил, что в компании готовы выполнить все необходимые действия за свой счет, ведь понимают, что строительство может иметь много трудностей.

"Мы видим своей миссией не только создание и улучшение жилищных условий жителей нашей страны, для нас важно сохранять природную среду вокруг. Поэтому в планах проекта — улучшение благоустройства Соломенского ландшафтного парка", — отметил он.

Напомним, Киевский крематорий, находящийся на Байковом кладбище, нуждается в ремонте. Идет третья неделя после того, как столичные власти пообещали начать работы.

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