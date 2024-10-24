В КМВА сообщили о последствиях атаки "шахедов" на столицу этой ночью

БПЛА в небе. Фото иллюстративный: depositphotos.com

Сегодня, 24 октября, россияне атаковали Киев с помощью беспилотников. Защитникам Украины удалось сбить не менее десятка враждебных целей.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Читайте также:

Атака дронов на столицу

"Четырнадцатая воздушная атака российских вооруженных сил на Киев с начала октября! Уже привычно для поражения мирного гражданского города враг применил БпЛА", — сообщил Попко.

Начальник КМВА отметил, что дроны были запущены с территории Курской области, а в столицу беспилотники заходили преимущественно с северного и северо-восточного направления.

Попко уточнил, что воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась трижды и продолжалась почти шесть часов.

ПВО отработало по целям

Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено около десятка российских дронов.

"Все враждебные БпЛА, угрожавшие столице были обезврежены", — добавил Попко.

При этом информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Данные оперативного строительства обновляются и уточняются.

По словам Попка, в данный момент в Киевской области ведется боевая работа против остальных российских БпЛА. В связи с этим в Киеве еще может звучать воздушная тревога.

Напомним, что в Киевской области в среду, 23 октября, прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.

Напомним, что в Черкассах сегодня прозвучала серия взрывов. Город атаковали вражеские дроны-камикадзе. Они попали в автовокзал.