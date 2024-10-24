В КМВА сообщили о последствиях атаки "шахедов" на столицу этой ночью
Сегодня, 24 октября, россияне атаковали Киев с помощью беспилотников. Защитникам Украины удалось сбить не менее десятка враждебных целей.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Атака дронов на столицу
"Четырнадцатая воздушная атака российских вооруженных сил на Киев с начала октября! Уже привычно для поражения мирного гражданского города враг применил БпЛА", — сообщил Попко.
Начальник КМВА отметил, что дроны были запущены с территории Курской области, а в столицу беспилотники заходили преимущественно с северного и северо-восточного направления.
Попко уточнил, что воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась трижды и продолжалась почти шесть часов.
ПВО отработало по целям
Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено около десятка российских дронов.
"Все враждебные БпЛА, угрожавшие столице были обезврежены", — добавил Попко.
При этом информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Данные оперативного строительства обновляются и уточняются.
По словам Попка, в данный момент в Киевской области ведется боевая работа против остальных российских БпЛА. В связи с этим в Киеве еще может звучать воздушная тревога.
Напомним, что в Киевской области в среду, 23 октября, прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.
Напомним, что в Черкассах сегодня прозвучала серия взрывов. Город атаковали вражеские дроны-камикадзе. Они попали в автовокзал.
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