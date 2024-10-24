В КМВА повідомили про наслідки атаки "шахедів" на столицю цієї ночі

БпЛА в небі. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Сьогодні, 24 жовтня, росіяни атакували Київ за допомогою безпілотників. Захисникам України вдалося збити щонайменше десяток ворожих цілей.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Атака дронів на столицю

"Чотирнадцята повітряна атака російських збройних сил на Київ з початку жовтня! Вже звично для ураження мирного цивільного міста ворог застосував БпЛА", — повідомив Попко.

Начальник КМВА зазначив, що дрони були запущені з території Курської області, а на столицю безпілотники заходили переважно з північного і північно-східного напрямку.

Попко уточнив, що повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі і сумарно тривала майже шість годин.

ППО відпрацювала по цілях

Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено біля десятка російських дронів.

"Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці, були знешкоджені", — додав Попко.

При цьому інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

За словами Попка, в даний момент у Київській області ведеться бойова робота проти решти російських БпЛА. В зв'язку з цим у Києві ще може лунати повітряна тривога.

Нагадуємо, що у Київській області у середу, 23 жовтня, прогриміли вибухи. В області було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, що у Черкасах пролунала серія вибухів. Місто атакували ворожі дрони-камікадзе. Вони влучили в автовокзал.