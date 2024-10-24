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В КМВА повідомили про наслідки атаки "шахедів" на столицю цієї ночі

24 жовтня 2024 08:26
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
В КМВА повідомили про наслідки атаки "шахедів" на столицю цієї ночі
БпЛА в небі. Фото ілюстративне: depositphotos.com
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Сьогодні, 24 жовтня, росіяни атакували Київ за допомогою безпілотників. Захисникам України вдалося збити щонайменше десяток ворожих цілей.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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"Чотирнадцята повітряна атака російських збройних сил на Київ з початку жовтня! Вже звично для ураження мирного цивільного міста ворог застосував БпЛА", — повідомив Попко.

Начальник КМВА зазначив, що дрони були запущені з території Курської області, а на столицю безпілотники заходили переважно з північного і північно-східного напрямку.

Попко уточнив, що повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі і сумарно тривала майже шість годин.

ППО відпрацювала по цілях

Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено біля десятка російських дронів.

"Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці, були знешкоджені", — додав Попко.

При цьому інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

За словами Попка, в даний момент у Київській області ведеться бойова робота проти решти російських БпЛА. В зв'язку з цим у Києві ще може лунати повітряна тривога.

Нагадуємо, що у Київській області у середу, 23 жовтня, прогриміли вибухи. В області було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, що у Черкасах пролунала серія вибухів. Місто атакували ворожі дрони-камікадзе. Вони влучили в автовокзал.

Україна дрон Шахід-136 Київ обстріли війна в Україні

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