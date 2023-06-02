В КОВА рассказали о последствиях ночной атаки россиян на Киев

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. Фото: Facebook Кравченко

В Киевской области обломками сбитых ракет и дронов были ранены два человека. Повреждены пять частных домов, офисное здание и автомобили местных жителей.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

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Все цели уничтожены

Российские оккупанты снова нанесли удар по Киевской области.

В этот раз россияне атаковали столичный регион как ракетами, так и дронами-камикадзе.

"Благодаря профессиональной работе нашей ПВО фактов попадания не зафиксировано. Все вражеские цели уничтожены", — подчеркнул Руслан Кравченко.

Последствия падения обломков

Обломки сбитых российских ракет и дронов повредили пять частных домов.

В трех домах зафиксированы поражения фасадов, также были выбиты окна. Два здания загорелись, пожары к этой минуте уже ликвидированы.

Пострадали несколько автомобилей и окна в одном из офисных помещений.

К сожалению, есть и раненые. Ранения разной степени тяжести зафиксировали у двух человек — взрослого и ребенка.

Взрослого пришлось госпитализировать и прооперировать, угрозы его жизни нет.

Напомним, что в ночь на 2 июня в воздушном пространстве над Киевом и вокруг столицы силы и средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили более 30 воздушных целей разного типа.