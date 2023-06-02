В КОВА рассказали о последствиях ночной атаки россиян на Киев
В Киевской области обломками сбитых ракет и дронов были ранены два человека. Повреждены пять частных домов, офисное здание и автомобили местных жителей.
Об этом сообщил официальный Telegram-канал Киевской областной военной администрации.
Все цели уничтожены
Российские оккупанты снова нанесли удар по Киевской области.
В этот раз россияне атаковали столичный регион как ракетами, так и дронами-камикадзе.
"Благодаря профессиональной работе нашей ПВО фактов попадания не зафиксировано. Все вражеские цели уничтожены", — подчеркнул Руслан Кравченко.
Последствия падения обломков
Обломки сбитых российских ракет и дронов повредили пять частных домов.
В трех домах зафиксированы поражения фасадов, также были выбиты окна. Два здания загорелись, пожары к этой минуте уже ликвидированы.
Пострадали несколько автомобилей и окна в одном из офисных помещений.
К сожалению, есть и раненые. Ранения разной степени тяжести зафиксировали у двух человек — взрослого и ребенка.
Взрослого пришлось госпитализировать и прооперировать, угрозы его жизни нет.
Напомним, что в ночь на 2 июня в воздушном пространстве над Киевом и вокруг столицы силы и средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили более 30 воздушных целей разного типа.