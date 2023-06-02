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В КОВА розповіли про наслідки нічної атаки росіян на Київ

2 червня 2023 09:20
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В КОВА розповіли про наслідки нічної атаки росіян на Київ
Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Фото: Facebook Кравченка
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Київській області уламками збитих ракет і дронів було поранено двох людей. Пошкоджені п’ять приватних будинків, офісна будівля та автомобілі місцевих жителів.

Про це повідомив офіційний Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

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Усі цілі знищені

Російські окупанти знову завдали удару по Київській області.

Цього разу росіяни атакували столичний регіон як ракетами, так і дронами-камікадзе.

"Завдяки професійній роботі нашої ППО фактів влучань не зафіксовано. Всі ворожі цілі знищені", — наголосив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Наслідки падіння уламків

Уламки збитих російських ракет та дронів пошкодили п’ять приватних будинків.

У трьох будинках зафіксовано посічення фасадів, також були вибиті вікна. Дві будівлі загорілися, пожежі на цю хвилину уже ліквідовані.

Постраждали кілька автомобілів та вікна у одному з офісних приміщень.

На жаль, є і поранені. Поранення різного ступеню тяжкості зафіксували у двох людей — дорослої та дитини. 

Дорослого довелося госпіталізувати і прооперувати, загрози його життю немає.

Нагадаємо, що у ніч проти 2 червня в повітряному просторі над Києвом та навколо столиці сили та засоби протиповітряної оборони виявили і знищили понад 30 повітряних цілей різного типу.

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