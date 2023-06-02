В КОВА розповіли про наслідки нічної атаки росіян на Київ
У Київській області уламками збитих ракет і дронів було поранено двох людей. Пошкоджені п’ять приватних будинків, офісна будівля та автомобілі місцевих жителів.
Про це повідомив офіційний Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.
Усі цілі знищені
Російські окупанти знову завдали удару по Київській області.
Цього разу росіяни атакували столичний регіон як ракетами, так і дронами-камікадзе.
"Завдяки професійній роботі нашої ППО фактів влучань не зафіксовано. Всі ворожі цілі знищені", — наголосив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.
Наслідки падіння уламків
Уламки збитих російських ракет та дронів пошкодили п’ять приватних будинків.
У трьох будинках зафіксовано посічення фасадів, також були вибиті вікна. Дві будівлі загорілися, пожежі на цю хвилину уже ліквідовані.
Постраждали кілька автомобілів та вікна у одному з офісних приміщень.
На жаль, є і поранені. Поранення різного ступеню тяжкості зафіксували у двох людей — дорослої та дитини.
Дорослого довелося госпіталізувати і прооперувати, загрози його життю немає.
Нагадаємо, що у ніч проти 2 червня в повітряному просторі над Києвом та навколо столиці сили та засоби протиповітряної оборони виявили і знищили понад 30 повітряних цілей різного типу.