Как киевляне выживают без света и тепла - опрос

Пункты обогрева для киевлян. Фото: AP

Киев продолжает оставаться на экстренных отключениях, а за окном — сильные морозы. Кроме отключения электроэнергии, большинство домов имеют проблемы с отоплением.

Журналисты Новини.LIVE узнали у горожан, как они выживают в таких условиях.

Мы поинтересовались, какая ситуация в квартирах киевлян. Большинство опрошенных жалуются на холод, впрочем, находят спасение в теплых вещах и одеялах. Многие горожане готовились к сложной зиме, поэтому приобрели альтернативные источники питания.

"Как-то выживаем. Мой лайфхак — это Ecoflow".

"Одеяла теплые же у всех есть. Однако, у нас такая ситуация, что с отоплением не так и плохо".

"Чай горячий пьем. Залезть под одеяло и кошку взять с собой. Так выживаем. У нас в квартире — 16 градусов тепла".

Киевляне ночуют в пунктах обогрева ГСЧС. Фото: AP

"Три павербанка с собой ношу. В общем советую передвигаться между левым и правым берегом. Я живу на левом, а работаю в центре. Если активно передвигаться, то все будет нормально".

"Нет никаких советов. Нет даже павербанка, чтобы вы понимали. Нет интернета, нет ничего".

"Очень холодно дома. Мы все пледы и одеяла уже использовали, однако все равно очень холодно".

"В квартире темно, депрессивно, холодно, страшно. Почти ничего нет — ни света, ни воды. В нашем доме своя котельная, поэтому тепло есть".

Киевляне страдают от холода. Фото: AP

Напомним, мы рассказывали о причинах для отмены комендантского часа в столице.

Также в столице продлили каникулы для детей, чтобы сэкономить на электроэнергии.