Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В квартире холодно и депрессивно — как киевляне выживают в городе

В квартире холодно и депрессивно — как киевляне выживают в городе

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 18:38
Как киевляне выживают без света и тепла - опрос
Пункты обогрева для киевлян. Фото: AP

Киев продолжает оставаться на экстренных отключениях, а за окном — сильные морозы. Кроме отключения электроэнергии, большинство домов имеют проблемы с отоплением.

Журналисты Новини.LIVE узнали у горожан, как они выживают в таких условиях.

Реклама
Читайте также:

Киевляне страдают от холода в домах

Мы поинтересовались, какая ситуация в квартирах киевлян. Большинство опрошенных жалуются на холод, впрочем, находят спасение в теплых вещах и одеялах. Многие горожане готовились к сложной зиме, поэтому приобрели альтернативные источники питания.

"Как-то выживаем. Мой лайфхак — это Ecoflow".

"Одеяла теплые же у всех есть. Однако, у нас такая ситуация, что с отоплением не так и плохо".

"Чай горячий пьем. Залезть под одеяло и кошку взять с собой. Так выживаем. У нас в квартире — 16 градусов тепла".

Кияни страждають через відсутність опалення
Киевляне ночуют в пунктах обогрева ГСЧС. Фото: AP

"Три павербанка с собой ношу. В общем советую передвигаться между левым и правым берегом. Я живу на левом, а работаю в центре. Если активно передвигаться, то все будет нормально".

"Нет никаких советов. Нет даже павербанка, чтобы вы понимали. Нет интернета, нет ничего".

"Очень холодно дома. Мы все пледы и одеяла уже использовали, однако все равно очень холодно".

"В квартире темно, депрессивно, холодно, страшно. Почти ничего нет — ни света, ни воды. В нашем доме своя котельная, поэтому тепло есть".

Як кияни гріються без опалення
Киевляне страдают от холода. Фото: AP

Напомним, мы рассказывали о причинах для отмены комендантского часа в столице.

Также в столице продлили каникулы для детей, чтобы сэкономить на электроэнергии.

Киев похолодание зима отключения света отсутствие воды
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации