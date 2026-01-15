Як кияни виживають без світла і тепла — опитування

У квартирі холодно і депресивно — як кияни виживають у столиці
Київ продовжує залишатися на екстрених відключеннях, а за вікном — сильні морози. Окрім відключення електроенергії, більшість будинків проблем з опаленням.
Журналісти Новини.LIVE дізнались у містян, як вони виживають у таких умовах.
Кияни страждають від холоду в оселях
Ми поцікавились, яка ситуація у квартирах киян. Більшість опитаних скаржаться на холод, втім знаходять порятунок у теплих речах та ковдрах. Чимало містян готувались до складної зими, тому придбали альтернативні джерела живлення.
"Якось виживаємо. Мій лайфхак — це Ecoflow".
"Ковдри теплі ж у всіх є. Однак, у нас така ситуація, що з опаленням не так і погано".
"Чай гарячий пʼємо. Залізти під ковдру та кицю взяти з собою. Так виживаємо. У нас у квартирі — 16 градусів тепла".
"Три павербанки з собою ношу. Загалом раджу пересуватись між лівим та правим берегом. Я живу на лівому, а працюю у центрі. Якщо активно пересуватись, то все буде нормально".
"Немає ніяких порад. Немає навіть павербанка, щоб ви розуміли. Немає інтернету, немає нічого".
"Дуже холодно вдома. Ми всі пледи і ковдри вже використали, однак все одно дуже холодно".
"У квартирі темно, депресивно, холодно, страшно. Майже нічого немає — ні світла, ні води. У нашому будинку своя котельня, тому тепло є".
