Головна Київ У квартирі холодно і депресивно — як кияни виживають у столиці

У квартирі холодно і депресивно — як кияни виживають у столиці

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 18:38
Як кияни виживають без світла і тепла — опитування
Пункти обігріву для киян. Фото: AP

Київ продовжує залишатися на екстрених відключеннях, а за вікном — сильні морози. Окрім відключення електроенергії, більшість будинків проблем з опаленням.

Журналісти Новини.LIVE дізнались у містян, як вони виживають у таких умовах. 

Читайте також:

Кияни страждають від холоду в оселях

Ми поцікавились, яка ситуація у квартирах киян. Більшість опитаних скаржаться на холод, втім знаходять порятунок у теплих речах та ковдрах. Чимало містян готувались до складної зими, тому придбали альтернативні джерела живлення.

"Якось виживаємо. Мій лайфхак — це Ecoflow". 

"Ковдри теплі ж у всіх є. Однак, у нас така ситуація, що з опаленням не так і погано".

"Чай гарячий пʼємо. Залізти під ковдру та кицю взяти з собою. Так виживаємо. У нас у квартирі — 16 градусів тепла".

Кияни страждають через відсутність опалення
Кияни ночують у пунктах обігріву ДСНС. Фото: AP

"Три павербанки з собою ношу. Загалом раджу пересуватись між лівим та правим берегом. Я живу на лівому, а працюю у центрі. Якщо активно пересуватись, то все буде нормально".

"Немає ніяких порад. Немає навіть павербанка, щоб ви розуміли. Немає інтернету, немає нічого".

"Дуже холодно вдома. Ми всі пледи і ковдри вже використали, однак все одно дуже холодно".

"У квартирі темно, депресивно, холодно, страшно. Майже нічого немає — ні світла, ні води. У нашому будинку своя котельня, тому тепло є".

Як кияни гріються без опалення
Кияни страждають від холоду. Фото: AP

Нагадаємо, ми розповідали про причини для скасування комендантської години у столиці.

Також у столиці продовжили канікули для дітей задля економії електроенергії.

Київ похолодання зима війна відключення світла відсутність води
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
