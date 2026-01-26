Жительница Киева рассказала, что в ее квартире всего один градус тепла

Люди идут греться и заряжать телефоны в Пункт несокрушимости. Фото: ГСЧС/Telegram

По состоянию на 26 января в Киеве более тысячи многоэтажек до сих пор остаются без тепла в результате атаки РФ. Одна из жительниц столицы рассказала, что в ее квартире всего один градус тепла.

Об этом Анна Александровна сказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык в понедельник, 26 января.

Жительница Киева о ситуации с теплом в квартире

Жительница столицы Анна Александровна рассказала, что сегодня в ее квартире всего +1 °С. Она отметила, что в доме почти отсутствует теплоснабжение.

По ее словам, на кухне немного теплее, а в комнате батареи совсем холодные.

Жительница Киева отметила, что свет появился только недавно, но температура в доме — всего +1 °С. Женщина говорит, что вынуждена пользоваться газом на кухне, чтобы хоть как-то согреться.

Отметим, что по данным мэра Киева Виталия Кличко, по состоянию на вечер 26 января без тепла остаются 1 330 многоэтажек.

