Жительница Киева рассказала, что в ее квартире всего один градус тепла

В квартире всего +1°С — жительница Киева о ситуации с теплом
По состоянию на 26 января в Киеве более тысячи многоэтажек до сих пор остаются без тепла в результате атаки РФ. Одна из жительниц столицы рассказала, что в ее квартире всего один градус тепла.
Об этом Анна Александровна сказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык в понедельник, 26 января.
Жительница столицы Анна Александровна рассказала, что сегодня в ее квартире всего +1 °С. Она отметила, что в доме почти отсутствует теплоснабжение.
По ее словам, на кухне немного теплее, а в комнате батареи совсем холодные.
Жительница Киева отметила, что свет появился только недавно, но температура в доме — всего +1 °С. Женщина говорит, что вынуждена пользоваться газом на кухне, чтобы хоть как-то согреться.
Отметим, что по данным мэра Киева Виталия Кличко, по состоянию на вечер 26 января без тепла остаются 1 330 многоэтажек.
Напомним, что сегодня президент Зеленский назвал регионы, где сейчас самая сложная ситуация со светом и теплом.
Также сегодня состоялось очередное заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области — говорили о восстановлении света и тепла.
