Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У квартирі лише +1°С — жителька Києва про ситуацію із теплом

У квартирі лише +1°С — жителька Києва про ситуацію із теплом

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 22:48
Мешканка Києва розповіла, що в її квартирі лише один градус тепла
Люди йдуть грітися та заряджати телефони до Пункту незламності. Фото: ДСНС/Telegram

Станом на 26 січня у Києві більш ніж тисяча багатоповерхівок досі залишаються без тепла внаслідок атаки РФ. Одна із мешканок столиці розповіла, що у її квартирі лише один градус тепла.

Про це Анна Олександрівна сказала у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик у понеділок, 26 січня.

Реклама
Читайте також:

Жителька Києва про ситуацію із теплом у квартирі

Мешканка столиці Анна Олександрівна розповіла, що сьогодні у її квартирі лише +1 °С. Вона зазначила, що в оселі майже відсутнє теплопостачання.

За її словами, на кухні трохи тепліше, а в кімнаті батареї зовсім холодні.

Жителька Києва зазначила, що світло з’явилося лише нещодавно, але температура в помешканні — всього +1 °С. Жінка каже, що змушена користуватися газом на кухні, щоб хоч якось зігрітися.

Зазначимо, що за даними мера Києва Віталія Кличка, станом на вечір 26 січня без тепла залишаються 1 330 багатоповерхівок.

Нагадаємо, що сьогодні президент Зеленський назвав регіони, де наразі найскладніша ситуація зі світлом та теплом.

Також сьогодні відбулося чергове засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області — говорили про відновлення світла та тепла.

Київ теплопостачання енергетика відключення світла графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації