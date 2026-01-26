Мешканка Києва розповіла, що в її квартирі лише один градус тепла

Люди йдуть грітися та заряджати телефони до Пункту незламності. Фото: ДСНС/Telegram

Станом на 26 січня у Києві більш ніж тисяча багатоповерхівок досі залишаються без тепла внаслідок атаки РФ. Одна із мешканок столиці розповіла, що у її квартирі лише один градус тепла.

Про це Анна Олександрівна сказала у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик у понеділок, 26 січня.

Реклама

Читайте також:

Жителька Києва про ситуацію із теплом у квартирі

Мешканка столиці Анна Олександрівна розповіла, що сьогодні у її квартирі лише +1 °С. Вона зазначила, що в оселі майже відсутнє теплопостачання.

За її словами, на кухні трохи тепліше, а в кімнаті батареї зовсім холодні.

Жителька Києва зазначила, що світло з’явилося лише нещодавно, але температура в помешканні — всього +1 °С. Жінка каже, що змушена користуватися газом на кухні, щоб хоч якось зігрітися.

Зазначимо, що за даними мера Києва Віталія Кличка, станом на вечір 26 січня без тепла залишаються 1 330 багатоповерхівок.

Нагадаємо, що сьогодні президент Зеленський назвав регіони, де наразі найскладніша ситуація зі світлом та теплом.

Також сьогодні відбулося чергове засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області — говорили про відновлення світла та тепла.