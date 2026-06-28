В Лавре готовятся к тысячелетию: Зеленский подписал указ об обновлении памятников

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Президент Владимир Зеленский подписал указ о подготовке к празднованию тысячелетия Киево-Печерской лавры. Документ предусматривает реставрацию и сохранение десятков объектов культурного наследия, музейных коллекций и сооружений на территории святыни.

Об этом сообщается на сайте президента, передает Новини.LIVE.

Подписание указа и позиция президента

Указ был подписан во время торжественных мероприятий по случаю 30-й годовщины Конституции Украины.

Президент отметил, что Россия нанесла удары по сотням религиозных сооружений в Украине, в частности, повреждения получили Киево-Печерская лавра и Успенский собор после атак 15 июня.

"Очередной удар, очередное проявление их сущности и в то же время очередное доказательство того, что сплоченность украинцев — величайшая сила. В ту ночь наша Лавра выстояла благодаря нашим людям", — сказал Зеленский.

Киево-Печерская лавра. Фото: president.gov.ua

Значение Киево-Печерской лавры

Глава государства подчеркнул, что Лавра является одной из древнейших святынь христианского мира и важным центром украинской истории, науки и культуры.

По его словам, именно здесь формировались традиции летописания, иконописи и образования, а также закладывались основы культурного развития Киевской Руси.

Президент напомнил, что в августе Лавре исполнится 975 лет со дня основания, а Украина готовится отметить её тысячелетие в будущем.

План обновления памятников

Согласно указу, в течение следующих лет планируется реставрация и сохранение десятков памятников культуры, музейных коллекций и сооружений на территории Лавры.

"Это требует большой и совместной работы, которую мы начинаем уже сегодня. И тысячелетие Лавры мы должны встретить в единстве, которое укрепляет и защищает наш народ и наше государство", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Киево-Печерскую лавру основали в 1051 году. Она является одним из старейших духовных центров Европы и имеет статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. На ее территории расположено около 140 памятников истории и культуры.

Именно здесь была создана "Повесть временных лет", ставшая основой украинской летописной традиции.

Киево-Печерская лавра. Фото: president.gov.ua

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