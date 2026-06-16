В Лавре после атаки РФ завершают аварийные работы на крыше

Поврежденная крыша Лавры. Фото: Новини.LIVE

В Киево-Печерской лавре, пострадавшей в результате российского нападения, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Спасатели работают на месте с момента ликвидации пожара и продолжают восстанавливать поврежденные конструкции.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.

Что сейчас происходит в Киево-Печерской лавре после российской атаки

Как сообщил пресс-секретарь ГСЧС Павел Петров, специалисты работали без перерыва всю ночь. На данный момент почти все поврежденные элементы крыши демонтированы и спущены вниз.

В настоящее время продолжается подготовка к временному накрытию поврежденных участков и закрытию выбитых окон, ведь в Киеве прогнозируются осадки. Для ликвидации последствий задействовано более 30 единиц техники и свыше 200 спасателей.

По состоянию на утро на территории лавры продолжают работать более 40 сотрудников ГСЧС, в том числе альпинисты-высотники, которые выполняют завершающие работы по укреплению конструкций.

Читайте также:

Ликвидация последствий удара РФ. Фото: Новини.LIVE

Новини.LIVE сообщали, что удар по Киево-Печерской лавре мог быть нанесен беспилотником. Вероятно, он был оснащен зажигательной смесью. Такую версию озвучил генеральный директор Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко, комментируя последствия пожара на территории святыни.

Новини.LIVE сообщали, что пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Павел Петров сообщил, что пожар в Киево-Печерской лавре удалось не допустить внутрь храма. Огонь локализовали с помощью 30 единиц техники.