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Головна Київ У Лаврі після атаки РФ завершують аварійні роботи на даху

У Лаврі після атаки РФ завершують аварійні роботи на даху

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Дата публікації: 16 червня 2026 22:20
У Лаврі після атаки РФ завершують аварійні роботи на даху
Пошкоджений дах Лаври. Фото: Новини.LIVE

У Києво-Печерській лаврі, яка постраждала внаслідок російської атаки, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники працюють на місці з моменту ліквідації пожежі та продовжують відновлення пошкоджених конструкцій.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

Що зараз відбувається в Києво-Печерській лаврі після російської атаки

Як повідомив речник ДСНС Павло Петров, фахівці працювали безперервно всю ніч. Станом на зараз майже всі пошкоджені елементи даху демонтовано та спущено вниз.

Наразі триває підготовка до тимчасового накриття пошкоджених ділянок і закриття вибитих вікон, адже в Києві прогнозують опади. Для ліквідації наслідків залучено понад 30 одиниць техніки та більш як 200 рятувальників.

Станом на ранок на території лаври продовжують працювати понад 40 співробітників ДСНС, зокрема альпіністи-висотники, які виконують фінальні роботи з укріплення конструкцій.

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Ліквідація наслідків удару РФ. Фото: Новини.LIVE

Новини.LIVE повідомляли, що удар по Києво-Печерській лаврі міг бути завданий безпілотником. Ймовірно, він був споряджений запалювальною сумішшю. Таку версію озвучив генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко, коментуючи наслідки пожежі на території святині.

Новини.LIVE інформували, що речник ДСНС у Києві Павло Петров повідомив, що пожежу в Києво-Печерській лаврі вдалося не допустити всередину храму. Вогонь локалізували за допомогою 30 одиниць техніки.

ДСНС Києво-Печерська лавра війна в Україні
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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