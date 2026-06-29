В Киево-Печерской лавре представили максимально исторический памятник Ивану Мазепе

Памятник Ивану Мазепе. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

В Киево-Печерской лавре впервые представили памятник Ивану Мазепе. Его создали с максимально возможным приближением к историческому облику гетмана.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Диане Шлыковой сообщил генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.

В Лавре представили памятник Ивану Мазепе

По его словам, гетман Иван Мазепа оказал существенное влияние на развитие лавры, в частности на ее архитектурный облик. Он также напомнил, что Русская православная церковь в свое время объявила Мазепе анафему, а его имя долгое время было под запретом и подвергалось осуждению в имперской традиции.

Погрудье Ивана Мазепы. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Возвращение фигуры Мазепы в пространство заповедника, по словам Остапенко, является восстановлением исторической справедливости и частью переосмысления наследия казацкой эпохи.

Монумент создали скульпторы Олесь Сидорук и Борис Крылов. Это первая попытка воссоздать исторически достоверный образ гетмана на основе прижизненных изображений и исследований историков.

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Детали памятника. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Новини.LIVE сообщали, что в Киево-Печерской лавре открыли бюст гетмана Ивана Мазепы. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это шаг к восстановлению исторической справедливости, ведь Мазепа был покровителем лавры.

Новини.LIVE информировали, что глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко выразил поддержку решению установить памятник гетману Ивану Мазепе на бульваре Тараса Шевченко в центре столицы. Он подчеркнул, что подобные символические объекты должны быть среди приоритетов городского пространства.