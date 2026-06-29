Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Лавре представили исторически точный образ Мазепы

В Лавре представили исторически точный образ Мазепы

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 15:20
В Киево-Печерской лавре представили максимально исторический памятник Ивану Мазепе
Памятник Ивану Мазепе. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

В Киево-Печерской лавре впервые представили памятник Ивану Мазепе. Его создали с максимально возможным приближением к историческому облику гетмана.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Диане Шлыковой сообщил генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.

В Лавре представили памятник Ивану Мазепе

По его словам, гетман Иван Мазепа оказал существенное влияние на развитие лавры, в частности на ее архитектурный облик. Он также напомнил, что Русская православная церковь в свое время объявила Мазепе анафему, а его имя долгое время было под запретом и подвергалось осуждению в имперской традиции.

У Лаврі презентували історично точний образ Мазепи - фото 1
Погрудье Ивана Мазепы. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Возвращение фигуры Мазепы в пространство заповедника, по словам Остапенко, является восстановлением исторической справедливости и частью переосмысления наследия казацкой эпохи.

Монумент создали скульпторы Олесь Сидорук и Борис Крылов. Это первая попытка воссоздать исторически достоверный образ гетмана на основе прижизненных изображений и исследований историков.

Читайте также:
У Лаврі презентували історично точний образ Мазепи - фото 2
Детали памятника. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Новини.LIVE сообщали, что в Киево-Печерской лавре открыли бюст гетмана Ивана Мазепы. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это шаг к восстановлению исторической справедливости, ведь Мазепа был покровителем лавры.

Новини.LIVE информировали, что глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко выразил поддержку решению установить памятник гетману Ивану Мазепе на бульваре Тараса Шевченко в центре столицы. Он подчеркнул, что подобные символические объекты должны быть среди приоритетов городского пространства.

памятник Киево-Печерская лавра Иван Мазепа
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации