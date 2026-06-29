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У Лаврі презентували історично точний образ Мазепи

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 15:20
У Києво-Печерській лаврі презентували максимально історичний монумент Івана Мазепи
Монумент Івана Мазепи. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

У Києво-Печерській лаврі вперше представили монумент Івана Мазепи. Його створили з максимально можливим наближенням до історичної зовнішності гетьмана.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Діані Шликовій повідомив гендиректор Національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко.

У Лаврі презентували монумент Івана Мазепи

За його словами, гетьман Іван Мазепа суттєво вплинув на розвиток лаври, зокрема на її архітектурний вигляд. Він також нагадав, що Російська православна церква свого часу оголосила Мазепі анафему, а його ім’я тривалий час було під забороною та зазнавало осуду в імперській традиції.

У Лаврі презентували історично точний образ Мазепи - фото 1
Погруддя Івана Мазепи. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Повернення постаті Мазепи в простір заповідника, за словами Остапенка, є відновленням історичної справедливості та частиною переосмислення спадщини козацької доби.

Монумент створили скульптори Олесь Сидорук та Борис Крилов. Це перша спроба відтворити історично наближений образ гетьмана на основі прижиттєвих зображень і досліджень істориків.

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Деталі монумента. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Новини.LIVE повідомляли, що у Києво-Печерській лаврі відкрили погруддя гетьмана Івана Мазепи. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що це крок до відновлення історичної справедливості, адже Мазепа був покровителем лаври.

Новини.LIVE інформували, що керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко висловив підтримку рішенню встановити пам’ятник гетьману Івану Мазепі на бульварі Тараса Шевченка в центрі столиці. Він підкреслив, що подібні символічні об’єкти мають бути серед пріоритетів міського простору.

пам'ятник Києво-Печерська лавра Іван Мазепа
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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