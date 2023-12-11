В Минэнерго рассказали, какая энергетическая ситуация в Киеве после ночной атаки

Энергетики ремонтируют энергетический объект. Фото: Укрэнерго

Из-за ночной ракетной атаки на Киев и область без напряжения осталось 120 потребителей. Пока еще продолжается осмотр всех поврежденных объектов.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

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Сегодня ночью российские оккупанты выпустили восемь крылатых ракет на Киев и область. Силы ПВО уничтожили все вражеские цели, однако есть разрушения в результате падения обломков.

В результате вражеских обстрелов без света остались 120 потребителей. В настоящее время идет осмотр поврежденных объектов. Несмотря на это, в Минэнерго рассказали, что ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей и введение графиков отключений не предусматривается. Ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая.

Какая ситуация в других регионах

Всего из-за боевых действий, технических причин и непогоды обесточен 491 населенный пункт.

Днепропетровская область (обесточено 140 населенных пунктов из-за погодных условий);

Донецкая область (из-за обстрелов отключены два населенных пункта — 11,9 тысячи абонентов. Остаются без электроснабжения 113 населенных пунктов — 121,2 тысячи точек учета);

Запорожская область (по техническим причинам без электроэнергии остаются 28 населенных пунктов);

Кировоградская область (из-за непогоды обесточены семь населенных пунктов — почти 700 абонентов);

Николаевская область (в результате технических причин и боевых действий обесточено 123 потребителя);

Одесская область (по техническим причинам без напряжения 1,9 тысячи точек учета);

Сумская область (из-за вражеских обстрелов поврежден вводный газопровод. Есть отключение);

Тернопольская область (по техническим причинам обесточено 16 населенных пунктов — 5,7 тысячи потребителей);

Харьковская область (из-за боевых действий поврежден распределительный стальной подземный газопровод. Без газоснабжения более тысячи клиентов);,

Херсонская область (в области остаются без напряжения 47 населенных пунктов);

Черниговская область (в результате боевых действий без напряжения 12 населенных пунктов).

Напомним, этой ночью российские оккупанты выпустили восемь крылатых ракет по Киевской области. Силам ПВО удалось уничтожить все вражеские цели, однако в результате падения обломков есть разрушения и четверо пострадавших.

Также спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что воздушную тревогу в Киеве объявили после взрывов, ракеты, которыми сегодня ночью атаковали россияне, летят довольно быстро и у сил ПВО есть считанные минуты на реагирование.

Руководитель Дарницкой районной городской администрации Киева Николай Калашник обнародовал фото последствий падения обломков сбитых ракет в столице.