В Міненерго розповіли, яка енергетична ситуація в Києві після нічної атаки

Енергетики ремонтують енергетичний об'єкт. Фото: Укренерго

Через нічну ракетну атаку на Київ та область без напруги залишилось 120 споживачів. Наразі ще триває огляд усіх пошкоджених об’єктів.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

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Сьогодні вночі російські окупанти випустили вісім крилатих ракет на Київ та область. Сили ППО знищили усі ворожі цілі, однак є руйнування внаслідок падіння уламків.

Внаслідок ворожих обстрілів без світла залишились 120 споживачів. Наразі триває огляд пошкоджених об’єктів. Попри це у Міненерго розповіли, що обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей і запровадження графіків відключень не передбачається. Ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована.

Яка ситуація в інших регіонах

Загалом через бойові дії, технічні причини та негоду знеструмлено 491 населений пункт.

Дніпропетровська область (знеструмлено 140 населених пунктів через погодні умови);

Донецька область (через обстріли відключено два населених пункти — 11,9 тисячі абонентів. Залишаються без електропостачання 113 населених пунктів — 121,2 тисячі точок обліку);

Запорізька область (через технічні причини без електроенергії залишаються 28 населених пунктів);

Кіровоградська область (через негоду знеструмлено сім населених пунктів — майже 700 абонентів);

Миколаївська область (у результаті технічних причин та бойових дій знеструмлено 123 споживачів);

Одеська область (через технічні причини без напруги 1,9 тисячі точок обліку);

Сумська область (через ворожий обстріл пошкоджено ввідний газопровід. Є відключення);

Тернопільська область (через технічні причини знеструмлено 16 населених пунктів — 5,7 тисячі споживачів);

Харківська область (через бойові дії пошкоджено розподільний сталевий підземний газопровід. Без газопостачання понад тисяча клієнтів);,

Херсонська область (в області залишаються без напруги 47 населених пунктів);

Чернігівська область (внаслідок бойових дій без напруги 12 населених пунктів).

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти випустили вісім крилатих ракет по Київській області. Силам ППО вдалося знищити усі ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків є руйнування та четверо постраждалих.

Також спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що повітряну тривогу в Києві оголосили після вибухів, ракети, якими сьогодні вночі атакували росіяни, летять досить швидко і в сил ППО є лічені хвилини на реагування.

Додамо, керівник Дарницької районної міської адміністрації Києва Микола Калашник оприлюднив фото наслідків падіння уламків збитих ракет у столиці.