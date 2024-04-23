Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В одной из школ Киева сверстники жестоко избили 13-летнего школьника — омбудсмен отреагировал arrow

В одной из школ Киева сверстники жестоко избили 13-летнего школьника — омбудсмен отреагировал

23 апреля 2024 08:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В одной из школ Киева сверстники жестоко избили 13-летнего школьника — омбудсмен отреагировал
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Недавно сверстники жестоко избили 13-летнего школьника в киевской школе №81. Последствия драки очень тяжелые — парню делали операцию, а родители обратились к омбудсмену для контроля ситуации в школе.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram во вторник, 23 апреля.

Читайте также:

Драка в Киевской школе — какие последствия

Лубинец рассказал, что в киевской школе №81 сверстники избили 13-летнего школьника. Ребенка прооперировали только на 10-й день после получения тяжелой травмы в пах, поскольку мальчик ничего не сказал родителям. Мама забила тревогу, когда у сына увеличилась нога в полтора раза.

После этого женщина обратилась к омбудсмену с просьбой взять ситуацию под свой контроль и оказать содействие в расследовании ситуации. В своем обращении она сообщила, что ребенок находится в инклюзивной форме обучения. В классе есть помощник учителя.

По ее словам, несмотря на неоднократные жалобы, администрация школы не приняла меры по созданию безопасных условий для получения образования. В частности, во время перерыва из-за отсутствия дежурных учителей ребенок стал жертвой буллинга от других учеников. К тому же подросток и раньше испытывал психологическое унижение и физические издевательства.

"Подчеркиваю: право на защиту от насилия, посягательства на честь и достоинство определено статьей 19 Конвенции о правах ребенка, статьями 28, 52 Конституции Украины, статьей 10 Закона Украины "Об охране детства". Никто не может быть подвергнут травле, пыткам, жестокому обращению. Любое насилие над ребенком преследуются законом", — говорится в сообщении Лубинца. 

Он подчеркнул, что открыл производство по этому факту и с целью возобновления прав ребенка обратился в ГУНП в Киеве, для выявления всех эпизодов возможного жестокого обращения с ребенком.

Кроме того, направлен запрос учредителя заведения — Днепровской районной в Киеве государственной администрации — для проведения служебного расследования относительно надлежащего выполнения обязанностей работниками заведения, к полномочиям которых входит контроль за защитой прав и интересов детей.

"Попутно напоминаю: ответственность за буллинг применяется не только за его совершение, но и за сокрытие таких случаев", — подчеркнул омбудсмен.

null
Скриншот сообщения Дмитрия Лубинца.

Напомним, в Киеве мужчина избил охранника из-за того, что тот сделал ему замечание. Пьяный злоумышленник нанес работнику магазина около двадцати ударов металлической палкой.

Также в столице задержали женщину, которая разбила машину своего знакомого и имела при себе наркотики.

драка
дети
больницы
операция
издевательства
школьники
Дмитрий Лубинец
булинг

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

19 апреля 2024

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится

Розклад ефірів

Всі ефіри