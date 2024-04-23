В одной из школ Киева сверстники жестоко избили 13-летнего школьника — омбудсмен отреагировал

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина

Недавно сверстники жестоко избили 13-летнего школьника в киевской школе №81. Последствия драки очень тяжелые — парню делали операцию, а родители обратились к омбудсмену для контроля ситуации в школе.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram во вторник, 23 апреля.

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Лубинец рассказал, что в киевской школе №81 сверстники избили 13-летнего школьника. Ребенка прооперировали только на 10-й день после получения тяжелой травмы в пах, поскольку мальчик ничего не сказал родителям. Мама забила тревогу, когда у сына увеличилась нога в полтора раза.

После этого женщина обратилась к омбудсмену с просьбой взять ситуацию под свой контроль и оказать содействие в расследовании ситуации. В своем обращении она сообщила, что ребенок находится в инклюзивной форме обучения. В классе есть помощник учителя.

По ее словам, несмотря на неоднократные жалобы, администрация школы не приняла меры по созданию безопасных условий для получения образования. В частности, во время перерыва из-за отсутствия дежурных учителей ребенок стал жертвой буллинга от других учеников. К тому же подросток и раньше испытывал психологическое унижение и физические издевательства.

"Подчеркиваю: право на защиту от насилия, посягательства на честь и достоинство определено статьей 19 Конвенции о правах ребенка, статьями 28, 52 Конституции Украины, статьей 10 Закона Украины "Об охране детства". Никто не может быть подвергнут травле, пыткам, жестокому обращению. Любое насилие над ребенком преследуются законом", — говорится в сообщении Лубинца.

Он подчеркнул, что открыл производство по этому факту и с целью возобновления прав ребенка обратился в ГУНП в Киеве, для выявления всех эпизодов возможного жестокого обращения с ребенком.

Кроме того, направлен запрос учредителя заведения — Днепровской районной в Киеве государственной администрации — для проведения служебного расследования относительно надлежащего выполнения обязанностей работниками заведения, к полномочиям которых входит контроль за защитой прав и интересов детей.

"Попутно напоминаю: ответственность за буллинг применяется не только за его совершение, но и за сокрытие таких случаев", — подчеркнул омбудсмен.

Скриншот сообщения Дмитрия Лубинца.

Напомним, в Киеве мужчина избил охранника из-за того, что тот сделал ему замечание. Пьяный злоумышленник нанес работнику магазина около двадцати ударов металлической палкой.

Также в столице задержали женщину, которая разбила машину своего знакомого и имела при себе наркотики.