Поліцейські у Києві затримали чоловіка за жорстке побиття охоронця магазину

Київські поліцейські під час затримання зловмисника. Фото: поліція Києва

Київська поліція у п'ятницю, 12 квітня, затримала чоловіка, який жорсткого побив охоронця магазину. Причиною побиття стало зауваження.

Про це повідомляє прес-служба Поліції Києва.

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Чому невідомий побив охоронця магазину

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про те, що невідомий сильно побив охоронця одного із супермаркетів Солом’янського району. За вказаною адресою терміново виїхала слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції.

Працюючи на місці події поліцейські встановили, що потерпілий зробив зауваження чоловікові, що зайшов у магазин в нетверезому стані. Той вийшов із супермаркету і вже через годину повернувся до крамниці з металевою палицею. Він одразу почав бити нею охоронця, завдавши близько двадцяти ударів, після чого втік.

Скриншот зі сторінки Поліції Києва у Facebook

Скриншот зі сторінки Поліції Києва у Facebook

Медики діагностували у потерпілого відкриту черепно-мозкову травму й струс головного мозку.

Ким був нападник на охоронця

В ході проведення розшукових заходів оперативники територіального підрозділу протягом доби встановили та затримали нападника. Ним виявився 52-річний уродженець Донеччини.

Зловмисник під час нападу у столичному супермаркеті. Скриншот із камери спостереження

Зловмисник під час затримання. Фото: поліція Києва

Зловмисник під час нападу на охоронця супермаркету. Скриншот із камери спостереження

Яке покарання загрожує нападнику

Чоловік за його вчинок може отримати до восьми років ув’язнення.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури, затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

Судом вже обрано запобіжний захід — безальтернативне тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві чоловік жорстоко побив матір за відмову дати йому гроші.

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