В Дарницком районе Киева заработали круглосуточные супермаркеты

В Деснянском районе Киева ряд супермаркетов работает в формате 24/7. Это даст жителям возможность не только приобрести необходимые продукты, но и отдохнуть, согреться и подзарядить гаджеты, особенно в ночное время.

Об этом сообщил председатель Деснянской РГА в Киеве Максим Бахматов в Telegram в пятницу, 30 января.

Круглосуточные супермаркеты в Киеве

В частности, магазины сети "Сильпо" по адресам ул. Николая Закревского, 61/2 и ул. Оноре де Бальзака, 91/29а работают круглосуточно и предоставляют посадочные места, столы для работы, возможность зарядки устройств, бесплатный чай, сахар, лимон и кипяток, микроволновые печи, а также поддерживают комфортную температуру благодаря генераторам.

Подвальные помещения могут использоваться как простейшие укрытия. В ночное время магазины работают в формате "Пунктов Незламности" с ограничением продажи алкоголя и табачных изделий.

Сеть NOVUS на проспекте Красной Калины, 85 также работает круглосуточно, обеспечивая работу кассы, доступ к горячим напиткам, посадочные места и возможность зарядки гаджетов.

Супермаркет VARUS на ул. Красной Калины, 44а предлагает круглосуточную продажу продуктов, чай и кофе, места для отдыха и подзарядки устройств.

Круглосуточно работают и магазины АТБ по нескольким адресам района, в частности на проспектах Лесном и Красной Калины, а также на улицах Каштановой, Оноре де Бальзака и Николая Лаврухина. Здесь доступны продукты питания, напитки и возможность зарядки гаджетов.

"Отдельная благодарность заместителю Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарасу Высоцкому за содействие и помощь в организации работы бизнеса в Деснянском районе", — добавил Максим Бахматов.

Напомним, что недавно в Киеве обновили правила комендантского часа — теперь киевляне смогут передвигаться по городу в темное время суток.

А также стало известно, что в столице круглосуточно заработало такси.