Головна Київ У одному з районів Києва запрацювали цілодобові супермаркети

У одному з районів Києва запрацювали цілодобові супермаркети

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 16:36
У Дарницькому районі Києва запрацювали цілодобові супермаркети
Люди у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

У Деснянському районі Києва низка супермаркетів працює у форматі 24/7. Це  дасть мешканцям можливість не лише придбати необхідні продукти, а й перепочити, зігрітися та підзарядити гаджети, особливо в нічний час.

Про це повідомив голова Деснянської РДА у Києві Максим Бахматов у Telegram у пʼятницю, 30 січня.

Читайте також:
У одному з районів Києва запрацювали цілодобові супермаркети - фото 1
Пост Бахматова. Фото: скриншот

Цілодобові супермаркети у Києві

Зокрема, магазини мережі "Сільпо" за адресами вул. Миколи Закревського, 61/2 та вул. Оноре де Бальзака, 91/29а працюють цілодобово та надають посадкові місця, столи для роботи, можливість зарядки пристроїв, безкоштовний чай, цукор, лимон і кип’яток, мікрохвильові печі, а також підтримують комфортну температуру завдяки генераторам.

Підвальні приміщення можуть використовуватися як найпростіші укриття. У нічний час магазини працюють у форматі "Пунктів Незламності" з обмеженням продажу алкоголю та тютюнових виробів.

Мережа NOVUS на проспекті Червоної Калини, 85 також працює цілодобово, забезпечуючи роботу каси, доступ до гарячих напоїв, посадкові місця та можливість зарядки гаджетів.

Супермаркет VARUS на вул. Червоної Калини, 44а пропонує цілодобовий продаж продуктів, чай і каву, місця для відпочинку та підзарядки пристроїв.

Цілодобово працюють і магазини АТБ за кількома адресами району, зокрема на проспектах Лісовому та Червоної Калини, а також на вулицях Каштановій, Оноре де Бальзака та Миколи Лаврухіна. Тут доступні продукти харчування, напої та можливість зарядки гаджетів.

"Окрема подяка заступнику Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарасу Висоцькому за сприяння та допомогу в організації роботи бізнесу в Деснянському районі", — додав Максим Бахматов.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві оновили правила комендантської години —тепер кияни зможуть пересуватися по місту в темний час доби.  

А також стало відомо, що у столиці цілодобово запрацювало таксі.

Київ продукти комендантська година супермаркет столиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
