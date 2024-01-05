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В одном из районов Киева произошел прорыв трубы — авто и дома окутала пара

5 января 2024 15:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В одном из районов Киева произошел прорыв трубы — авто и дома окутала пара
Последствия прорыва трубы. Фото: Труха Киев
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В обед, 5 января, в Подольском районе Киева произошел прорыв горячей трубы. В результате на дороге поднялось большое количество пара, в котором оказались жилые дома и автомобили.

Об этом сообщают столичные паблики в Telegram.

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Прорыв трубы на Подоле в Киеве

Как сообщают очевидцы, прорыв трубы произошел на улице Волошская на Подоле.

На обнародованных кадрах можно увидеть, что на данном участке дороги поднялось большое количество горячего пара, похожего на туман. Из-за этого также могут возникнуть проблемы с дорожным движением.

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Последствия прорыва трубы. Фото: Труха Киев

Напомним, что начиная с 6 января в Киеве перекроют дорожное движение на съезде бульвара Николая Михновского в направлении проспекта Валерия Лобановского. Это связано с ремонтными работами.

Также недавно депутат Киевского городского совета Андрей Витренко заявил, что в Киеве 70% теплосетей находятся в аварийном состоянии. У большинства из них уже истек срок эксплуатации.

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