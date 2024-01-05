В одном из районов Киева произошел прорыв трубы — авто и дома окутала пара

Последствия прорыва трубы. Фото: Труха Киев

В обед, 5 января, в Подольском районе Киева произошел прорыв горячей трубы. В результате на дороге поднялось большое количество пара, в котором оказались жилые дома и автомобили.

Об этом сообщают столичные паблики в Telegram.

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Как сообщают очевидцы, прорыв трубы произошел на улице Волошская на Подоле.

На обнародованных кадрах можно увидеть, что на данном участке дороги поднялось большое количество горячего пара, похожего на туман. Из-за этого также могут возникнуть проблемы с дорожным движением.

Последствия прорыва трубы. Фото: Труха Киев

Напомним, что начиная с 6 января в Киеве перекроют дорожное движение на съезде бульвара Николая Михновского в направлении проспекта Валерия Лобановского. Это связано с ремонтными работами.

Также недавно депутат Киевского городского совета Андрей Витренко заявил, что в Киеве 70% теплосетей находятся в аварийном состоянии. У большинства из них уже истек срок эксплуатации.