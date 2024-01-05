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В одному з районів Києва стався прорив труби — авто та будинки огорнув пар

5 січня 2024 15:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В одному з районів Києва стався прорив труби — авто та будинки огорнув пар
Наслідки прориву труби. Фото: Труха Київ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В обід, 5 січня, у Подільському районі Києва стався прорив гарячої труби. Внаслідок цього на дорозі здійнялась велика кількість пару, у якій опинились житлові будинки та автомобілі. 

Про це повідомляють столичні пабліки у Telegram.

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Як повідомляють очевидці, прорив труби стався на вулиці Волоська, що на Подолі. 

На оприлюднених кадрах можна побачити, що на даній ділянці дороги здійнялась велика кількість гарячого пару, схожої на туман. Через це можуть виникнути певні проблеми з дорожнім рухом. 

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Наслідки прориву труби. Фото: Труха Київ

Нагадаємо, що починаючи із 6 січня у Києві перекриють дорожній рух на з’їзді бульвару Миколи Міхновського в напрямку проспекта Валерія Лобановського. Це пов'язано з ремонтними роботами. 

Додамо, нещодавно депутат Київської міської ради Андрій Вітренко заявив, що у Києві 70% тепломереж знаходяться в аварійному стані. У більшості з них вже минув строк експлуатації.

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