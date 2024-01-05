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В одному з районів Києва перекриють рух — причина

5 січня 2024 15:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В одному з районів Києва перекриють рух — причина
Рух авто на вулиці Києва. Фото: Ігор Кузнєцов\Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Починаючи із 6 січня у Києві перекриють дорожній рух на з’їзді бульвару Миколи Міхновського в напрямку проспекта Валерія Лобановського. Це пов'язано з ремонтними роботами. 

Про це повідомляють на порталі Києва

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Повідомляється, що об'їхати ділянку водії зможуть через вулицю Саперно-Слобідська.

"Із 6 січня буде перекрито рух на з’їзді бульв. Миколи Міхновського в напрямку просп. Валерія Лобановського. Перекриття дороги пов’язане із проведенням ремонтних робіт. Водіїв просять із розумінням поставитись до тимчасових незручностей", — йдеться у повідомленні.

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Ділянка, де проводитимуть ремонтні роботи. Фото: kyivcity.gov.ua

 Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру водію, який на початку осені 2023 року скоїв смертельну ДТП у Голосіївському районі Києва. Він на великій швидкості протаранив автівку, внаслідок чого жінка, яка перебувала за кермом, померла в лікарні.

Додамо, що нещодавно під Києвом сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Біля Таращі зіткнулися кілька авто, внаслідок чого є загиблий.

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