В одному з районів Києва перекриють рух — причина

Рух авто на вулиці Києва. Фото: Ігор Кузнєцов\Новини.LIVE

Починаючи із 6 січня у Києві перекриють дорожній рух на з’їзді бульвару Миколи Міхновського в напрямку проспекта Валерія Лобановського. Це пов'язано з ремонтними роботами.

Про це повідомляють на порталі Києва.

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Повідомляється, що об'їхати ділянку водії зможуть через вулицю Саперно-Слобідська.

"Із 6 січня буде перекрито рух на з’їзді бульв. Миколи Міхновського в напрямку просп. Валерія Лобановського. Перекриття дороги пов’язане із проведенням ремонтних робіт. Водіїв просять із розумінням поставитись до тимчасових незручностей", — йдеться у повідомленні.

Ділянка, де проводитимуть ремонтні роботи. Фото: kyivcity.gov.ua

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру водію, який на початку осені 2023 року скоїв смертельну ДТП у Голосіївському районі Києва. Він на великій швидкості протаранив автівку, внаслідок чого жінка, яка перебувала за кермом, померла в лікарні.

Додамо, що нещодавно під Києвом сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Біля Таращі зіткнулися кілька авто, внаслідок чого є загиблий.