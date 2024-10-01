Лечение в Охматдете — сколько детей сейчас получают медицинскую помощь

Исполняющий обязанности директора "Охматдета" Александр Урин. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Исполняющий обязанности директора "Охматдета" Александр Урин рассказал, сколько детей ежедневно получают лечение в медицинском учреждении, несмотря на повреждение здания в результате российского обстрела. По его словам, речь идет об около 550 детях.

Об этом Александр Урин сказал на пресс-брифинге, посвященном объявлению тендера в Prozorro во вторник, 1 октября.

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Урин говорит, что в медучреждении не функционирует отделение интенсивной терапии хронических интоксикаций. По его словам, возобновить работу планируют в ближайшее время с помощью западных партнеров.

Между тем отделение трансплантации костного мозга пока частично осуществляет свою деятельность в Киевском центре нефрологии и диализа.

"Надеемся, как только мы проведем наши основные строительные работы, мы всех вернем к нам и начнем здесь работать", — добавил Урин.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения, государство выделило 100 млн грн на восстановление "Охматдета" после вражеской атаки 8 июля. Также больница получила финансовую поддержку международных партнеров и благотворительных организаций.

Ранее мы писали, что восстановление "Охматдета" в Киеве разбили на этапы. Первый предусматривает противоаварийные работы на период зимы.