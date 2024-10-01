Відновлення Охматдиту в Києві — що відбудують на період зими

Наслідки російського удару по "Охматдиту" 8 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Відбудову "Охматдиту" в Києві після російського удару 8 липня розбили на етапи. Перший передбачає протиаварійні роботи на період зими.

Про це повідомили виконавчий директор БФ "Таблеточки" Вʼячеслав Биков та в.о гендиректора "Охматдиту" Олександр Урін у суботу, 1 жовтня.

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Відбудова "Охматдиту" в Києві

За словами Бикова, перший етап має забезпечити можливість подальшої роботи пошкодженого корпусу, поки відбувається процес відбору постачальників для складного й масштабного окремого відновлення.

Протиаварійні роботи було вирішено фінансувати за рахунок донорських коштів, а Фонд "Таблеточки" оголосив відповідні закупівлі через Prozorro.

Урін додав, що на ці гроші, зокрема, закриють інженерні мережі та прорізи знищених російським ударом вікон і дверей.

Нагадаємо, що Росія вдарила по "Охматдиту" в Києві 8 липня. На місці обстрілу загинуло дві людини, постраждали 34, серед яких також були діти.

Згодом моніторингова місія ООН підтвердила, що лікарня "Охматдит" зазнала прямого влучання російської ракети. А в СБУ отримали нові докази щодо удару окупантів по медзакладу ракетою Х-101. Зокрема, на місці влучання знайшли шматок двигуна.

Німеччина виділить 10 мільйонів євро для відбудови "Охматдиту". Кошти спрямують на відновлення роботи лікарні та підготовки до зими. Литва також оголосила про виділення одного мільйона євро на відновлення лікарні та закликала інші країни допомогти.