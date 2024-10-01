Лікування в Охматдиті — скільки дітей наразі отримують медичну допомогу

Виконувач обов'язків директора "Охматдиту" Олександр Урін. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Виконувач обов'язків директора "Охматдиту" Олександр Урін розповів, скільки дітей щоденно отримуються лікування в медичному закладі, попри пошкодження будівлі внаслідок російського обстрілу. За його словами, йдеться про близько 550 дітей.

Про це Олександр Урін сказав на пресбрифінгу, присвяченому оголошенню тендеру в Prozorro у вівторок, 1 жовтня.

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Урін каже, що наразі у медзакладі не функціонує відділення інтенсивної терапії хронічних інтоксикацій. За його словами, відновити роботу планують найближчим часом за допомогою західних партнерів.

Тим часом відділення трансплантації кісткового мозку наразі частково здійснює свою діяльність у Київському центрі нефрології та діалізу.

"Сподіваємось, як тільки ми проведемо наші основні будівельні роботи, ми всіх повернемо до нас і почнемо тут працювати", — додав Урін.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, держава виділила 100 млн грн на відновлення "Охматдиту" після ворожої атаки 8 липня. Також лікарня отримала фінансову підтримку від міжнародних партнерів та благодійних організацій.

Раніше ми писали, що відбудову "Охматдиту" в Києві розбили на етапи. Перший передбачає протиаварійні роботи на період зими.