Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В ООН признали, что Охматдет подвергся прямому попаданию российской ракетой arrow

В ООН признали, что Охматдет подвергся прямому попаданию российской ракетой

9 июля 2024 17:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Миссия ООН подтвердила прямое попадание российской ракеты в больницу Охматдет 8 июля
Последствия российского обстрела "Охматдета" 8 июля. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций заявила, что анализ видео показывает "высокую вероятность" прямого попадания российской ракетой в больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля. В Москве пытались утверждать, что в медицинское учреждение якобы попала украинская ракета противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Agence France-Presse в субботу, 9 июля.

Читайте также:

Реакция ООН на удар РФ по "Охматдету"

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль опровергла попытки Кремля отвести от себя вину за обстрел "Охматдета". По ее словам, потери были бы гораздо выше, если бы люди не спрятались в укрытии во время атаки.

В российском МИДе пытались утверждать, что в больницу попала якобы ракеты украинской ПВО.

null
Пост AFP. Фото: скриншот

Напомним, в ISW считают, что российские официальные лица и пропагандисты хотят снять с себя ответственность за обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве 8 июля. Для этого враг создает фейки по удару и состоянию больницы.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала распространять дезинформацию о работе украинского ПВО во время масштабного удара 8 июля. Такими действиями в Кремле снова продемонстрировали свой цинизм.

Добавим, РФ предоставит Совбезу ООН "факты", отрицающие украинскую версию по обстрелу Киева. Россия планирует рассказать свою версию о ракетном обстреле столицы Украины.

россия Киев война ООН россияне Украина оккупанты Охматдет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных