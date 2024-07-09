Миссия ООН подтвердила прямое попадание российской ракеты в больницу Охматдет 8 июля

В ООН признали, что Охматдет подвергся прямому попаданию российской ракетой
Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций заявила, что анализ видео показывает "высокую вероятность" прямого попадания российской ракетой в больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля. В Москве пытались утверждать, что в медицинское учреждение якобы попала украинская ракета противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Agence France-Presse в субботу, 9 июля.
Реакция ООН на удар РФ по "Охматдету"
Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль опровергла попытки Кремля отвести от себя вину за обстрел "Охматдета". По ее словам, потери были бы гораздо выше, если бы люди не спрятались в укрытии во время атаки.
В российском МИДе пытались утверждать, что в больницу попала якобы ракеты украинской ПВО.
Напомним, в ISW считают, что российские официальные лица и пропагандисты хотят снять с себя ответственность за обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве 8 июля. Для этого враг создает фейки по удару и состоянию больницы.
Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала распространять дезинформацию о работе украинского ПВО во время масштабного удара 8 июля. Такими действиями в Кремле снова продемонстрировали свой цинизм.
Добавим, РФ предоставит Совбезу ООН "факты", отрицающие украинскую версию по обстрелу Киева. Россия планирует рассказать свою версию о ракетном обстреле столицы Украины.
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