Миссия ООН подтвердила прямое попадание российской ракеты в больницу Охматдет 8 июля

Последствия российского обстрела "Охматдета" 8 июля. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций заявила, что анализ видео показывает "высокую вероятность" прямого попадания российской ракетой в больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля. В Москве пытались утверждать, что в медицинское учреждение якобы попала украинская ракета противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Agence France-Presse в субботу, 9 июля.

Читайте также:

Реакция ООН на удар РФ по "Охматдету"

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль опровергла попытки Кремля отвести от себя вину за обстрел "Охматдета". По ее словам, потери были бы гораздо выше, если бы люди не спрятались в укрытии во время атаки.

В российском МИДе пытались утверждать, что в больницу попала якобы ракеты украинской ПВО.

Пост AFP. Фото: скриншот

Напомним, в ISW считают, что российские официальные лица и пропагандисты хотят снять с себя ответственность за обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве 8 июля. Для этого враг создает фейки по удару и состоянию больницы.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала распространять дезинформацию о работе украинского ПВО во время масштабного удара 8 июля. Такими действиями в Кремле снова продемонстрировали свой цинизм.

Добавим, РФ предоставит Совбезу ООН "факты", отрицающие украинскую версию по обстрелу Киева. Россия планирует рассказать свою версию о ракетном обстреле столицы Украины.