В Киевской области открыли второе укрытие в сервисном центре МВД

Укрытие в сервисном центре Министерства внутренних дел в Киевской области. Фото: Главный сервисный центр МВД

В Киевской области открылось второе укрытие в сервисном центре МВД. Таким образом, во время воздушных тревог центр не будет прекращать работу.

Об этом информирует Новини.LIVE в четверг, 5 марта.

Реклама

Читайте также:

Укрытие в центре МВД в Вышгороде. Фото: Новини.LIVE

В Вышгороде открыли укрытие в центре МВД

Укрытие обустроили в подвальном помещении центра. Там будут работать 10 администраторов, которые будут обслуживать посетителей офлайн и обрабатывать онлайн-заявки.

Как известно, это уже второе укрытие в сервисных центрах МВД на Киевщине.

Укрытие в сервисном центре МВД в Киевской области. Фото: Новини.LIVE

"Сегодня сервис — это не только о скорости или удобстве. Это о способности работать в любых условиях, не ставя под угрозу людей. Мы создаем среду, где безопасность и доступность не противоречат друг другу. Потому что доверие начинается с ощущения защищенности — и именно таким должен быть современный государственный сервис", — отметил глава регионального сервисного центра МВД в Киевской и Черниговской областях Сергей Петров.

Укрытие сделали безбарьерным — с пандусами, доступной инфраструктурой и навигацией со шрифтом Брайля. Также обустроены места для ожидания, есть питьевая вода, аптечка и санитарная комната.

Укрытие в центре МВД. Фото: Новини.LIVE

Укрытие в сервисном центре МВД. Фото: Новини.LIVE

"Этот центр имеет особую роль в работе системы сервисных центров МВД — именно здесь обрабатываются заявки, поступающие через приложение Дія по купле-продаже транспортных средств и обмена водительского удостоверения с доставкой через Укрпочту. Сейчас он остается единственным в Украине, выполняющим такие функции, — сообщил Петров.

В Вышгороде открыли укрытие в центре МВД. Фото: Новини.LIVE

Какова ситуация с укрытиями в Украине

В начале февраля этого года стало известно, что в Киеве в метро намерены увеличить количество мест для людей, которые прячутся на станциях во время воздушных тревог. Ожидается, что закупят более четырех тысяч раскладных стульев.

Также в начале 2026 года появилась информация, что в Одессе планируют установить новые мобильные укрытия на коммунальных пляжах до начала лета. На это предлагают выделить около 35 миллионов гривен.

В конце 2025 года депутат Киевсовета Валентин Мондриевский рассказал о строительстве противорадиационных укрытий в Киеве. Он отметил, что в 2026 году планируют продолжать план строительства хранилищ. Речь идет о 34 противорадиационных укрытиях.