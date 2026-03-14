В ОВА назвали причину вибухів на Київщині

Вибухи пролунали на Київщині зараз, уночі в суботу, 14 березня. У регіоні триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників.

Станом на 03:38, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, БпЛА на Черкащині, у районі Лисянки, рухалися в бік Київщини.

О 04:07 у Київській ОВА попередили про роботу ППО. Громадян закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги й дотримуватися інформаційної тиші: не фіксувати й не поширювати в інтернеті роботу військовослужбовців.

Новина доповнюється