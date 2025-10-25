В Киеве перекрыты Бориспольская и прилегающие улицы

Дорожное движение. Фото иллюстративное: патрульная полиция Киева

В Киеве перекрыто движение транспорта на улице Бориспольской и прилегающих участках из-за проведения неотложных работ. В столице уже образовались пробки, поэтому водителей призывают заранее планировать маршруты и избегать этой части города.

Об этом сообщил Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Движение транспорта перекрыто в Дарницком районе

По словам представителя патрульной полиции, перекрытие касается части Бориспольской улицы — от улицы Вересневой до переулка Надежды Светличной. Также заблокировано движение по переулку Игоря Качуровского до Бориспольской, где сейчас наблюдается осложнение трафика. Ситуацию контролируют правоохранители, которые направляют транспортные потоки объездными путями.

Сообщение Билошицкого в Telegram. Фото: скриншот

"Киев! Вниманию участников дорожного движения! Движение транспорта перекрыто: по улице Бориспольской (от улицы Вересневой до переулка Надежды Светличной) и переулку Игоря Качуровского до улицы Бориспольской. По прилегающим улицам движение транспорта затруднено. Учтите эту информацию при планировании своего маршрута", — сообщил Алексей Билошицкий.

Полиция призывает водителей быть внимательными, соблюдать ПДД и не создавать пробки в местах ограничения движения. В случае необходимости патрульные помогают организовать объезд и обеспечивают безопасное передвижение транспорта по прилегающим улицам.

Напомним, что мосты Киева, в частности Патона и Метро, находятся в критическом состоянии и требуют капитальной реконструкции, ведь сейчас содержатся только за счет постоянных противоаварийных работ.

Ранее мы также информировали, что с 20 октября в Киеве автобусы №110, 111 и 112 не будут курсировать по Подольскому мостовому переходу во время воздушной тревоги — на это время они будут менять маршруты.