Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В полиции предупреждают о транспортных ограничениях — адреса

В полиции предупреждают о транспортных ограничениях — адреса

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 08:10
обновлено: 08:25
В Киеве перекрыты Бориспольская и прилегающие улицы
Дорожное движение. Фото иллюстративное: патрульная полиция Киева

В Киеве перекрыто движение транспорта на улице Бориспольской и прилегающих участках из-за проведения неотложных работ. В столице уже образовались пробки, поэтому водителей призывают заранее планировать маршруты и избегать этой части города.

Об этом сообщил Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Реклама
Читайте также:

Движение транспорта перекрыто в Дарницком районе

По словам представителя патрульной полиции, перекрытие касается части Бориспольской улицы — от улицы Вересневой до переулка Надежды Светличной. Также заблокировано движение по переулку Игоря Качуровского до Бориспольской, где сейчас наблюдается осложнение трафика. Ситуацию контролируют правоохранители, которые направляют транспортные потоки объездными путями.

В поліції попереджають про транспортні обмеження — адреси - фото 1
Сообщение Билошицкого в Telegram. Фото: скриншот

"Киев! Вниманию участников дорожного движения! Движение транспорта перекрыто: по улице Бориспольской (от улицы Вересневой до переулка Надежды Светличной) и переулку Игоря Качуровского до улицы Бориспольской. По прилегающим улицам движение транспорта затруднено. Учтите эту информацию при планировании своего маршрута", — сообщил Алексей Билошицкий.

Полиция призывает водителей быть внимательными, соблюдать ПДД и не создавать пробки в местах ограничения движения. В случае необходимости патрульные помогают организовать объезд и обеспечивают безопасное передвижение транспорта по прилегающим улицам.

Напомним, что мосты Киева, в частности Патона и Метро, находятся в критическом состоянии и требуют капитальной реконструкции, ведь сейчас содержатся только за счет постоянных противоаварийных работ.

Ранее мы также информировали, что с 20 октября в Киеве автобусы №110, 111 и 112 не будут курсировать по Подольскому мостовому переходу во время воздушной тревоги — на это время они будут менять маршруты.

Киев дороги транспорт улицы общественный транспорт
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации