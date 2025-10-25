Відео
Україна
В поліції попереджають про транспортні обмеження — адреси

В поліції попереджають про транспортні обмеження — адреси

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 08:10
Оновлено: 08:25
У Києві перекрито Бориспільську та прилеглі вулиці
Дорожній рух. Фото ілюстративне: патрульна поліція Києва

У Києві перекрито рух транспорту на вулиці Бориспільській і прилеглих ділянках через проведення невідкладних робіт. У столиці вже утворилися затори, тож водіїв закликають заздалегідь планувати маршрути й уникати цієї частини міста.

Про це повідомив Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Читайте також:

Рух транспорту перекрито у Дарницькому районі

За словами представника патрульної поліції, перекриття стосується частини Бориспільської вулиці — від вулиці Вересневої до провулка Надії Світличної. Також заблоковано рух провулком Ігоря Качуровського до Бориспільської, де наразі спостерігається ускладнення трафіку. Ситуацію контролюють правоохоронці, які спрямовують транспортні потоки об’їзними шляхами.

В поліції попереджають про транспортні обмеження — адреси - фото 1
Допис Білошицького у Telegram. Фото: скриншот

"Київ! До уваги учасників дорожнього руху! Рух транспорту перекритий: вулицею Бориспільською (від вулиці Вересневої до провулка Надії Світличної) та провулком Ігоря Качуровського до вулиці Бориспільської. Прилеглими вулицями рух транспорту ускладнений. Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", — повідомив Олексій Білошицький.

Поліція закликає водіїв бути уважними, дотримуватися ПДР і не створювати заторів у місцях обмеження руху. У разі потреби патрульні допомагають організувати об’їзд та забезпечують безпечне пересування транспорту прилеглими вулицями.

Нагадаємо, що мости Києва, зокрема Патона й Метро, перебувають у критичному стані та потребують капітальної реконструкції, адже нині утримуються лише за рахунок постійних протиаварійних робіт.

Раніше ми також інформували, що з 20 жовтня у Києві автобуси №110, 111 і 112 не курсуватимуть Подільським мостовим переходом під час повітряної тривоги — на цей час вони змінюватимуть маршрути.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
