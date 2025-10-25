У Києві перекрито Бориспільську та прилеглі вулиці

Дорожній рух. Фото ілюстративне: патрульна поліція Києва

У Києві перекрито рух транспорту на вулиці Бориспільській і прилеглих ділянках через проведення невідкладних робіт. У столиці вже утворилися затори, тож водіїв закликають заздалегідь планувати маршрути й уникати цієї частини міста.

Про це повідомив Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Рух транспорту перекрито у Дарницькому районі

За словами представника патрульної поліції, перекриття стосується частини Бориспільської вулиці — від вулиці Вересневої до провулка Надії Світличної. Також заблоковано рух провулком Ігоря Качуровського до Бориспільської, де наразі спостерігається ускладнення трафіку. Ситуацію контролюють правоохоронці, які спрямовують транспортні потоки об’їзними шляхами.

"Київ! До уваги учасників дорожнього руху! Рух транспорту перекритий: вулицею Бориспільською (від вулиці Вересневої до провулка Надії Світличної) та провулком Ігоря Качуровського до вулиці Бориспільської. Прилеглими вулицями рух транспорту ускладнений. Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", — повідомив Олексій Білошицький.

Поліція закликає водіїв бути уважними, дотримуватися ПДР і не створювати заторів у місцях обмеження руху. У разі потреби патрульні допомагають організувати об’їзд та забезпечують безпечне пересування транспорту прилеглими вулицями.

Нагадаємо, що мости Києва, зокрема Патона й Метро, перебувають у критичному стані та потребують капітальної реконструкції, адже нині утримуються лише за рахунок постійних протиаварійних робіт.

Раніше ми також інформували, що з 20 жовтня у Києві автобуси №110, 111 і 112 не курсуватимуть Подільським мостовим переходом під час повітряної тривоги — на цей час вони змінюватимуть маршрути.