Дизель подорожал почти на 2 гривны: цены на топливо в Киеве
В Киеве в субботу, 21 марта, снова подорожало топливо. В частности, за дизель в среднем придется заплатить 81,20 грн, а за бензин А-95+ — 74,65 грн.
Новини.LIVE рассказывает о ценах на топливо в Киеве.
Цены на топливо в Киеве 21 марта
Средняя стоимость бензина, дизеля и автогаза такова:
- А-95+ — 74,65 грн;
- А-95 — 71,42 грн;
- А-92 — 66,59 грн;
- ДТ — 81,20 грн;
- Автогаз — 44,78 грн.
В то же время цены могут отличаться на АЗС. В частности, на WOG водителям предлагают такую стоимость:
- ДТ Евро5 — 85,99 грн;
- ДТ Mustang+ — 88,99 грн;
- 95 Евро5 — 74,99 грн;
- 95 Mustang — 77,99 грн;
- 100 Mustang — 84,99 грн;
- Газ — 46,98 грн.
А на UPG установлены следующие цены:
- 100 UPG — 82,90 грн;
- 95 UPG — 76,90 грн;
- А-96 — 73,90 грн;
- ДТ Euro — 84,40 грн.
