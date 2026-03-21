Видео

Дизель подорожал почти на 2 гривны: цены на топливо в Киеве

Дизель подорожал почти на 2 гривны: цены на топливо в Киеве

Дата публикации 21 марта 2026 13:34
Дизель подорожал почти на 2 гривны: цены на топливо в Киеве
Цены на АЗС в Киеве 21 марта. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в субботу, 21 марта, снова подорожало топливо. В частности, за дизель в среднем придется заплатить 81,20 грн, а за бензин А-95+ — 74,65 грн.

Новини.LIVE рассказывает о ценах на топливо в Киеве.

Цены на топливо в Киеве 21 марта

Средняя стоимость бензина, дизеля и автогаза такова:

  • А-95+ — 74,65 грн;
  • А-95 — 71,42 грн;
  • А-92 — 66,59 грн;
  • ДТ — 81,20 грн;
  • Автогаз — 44,78 грн.
Цены на топливо в Киеве 21 марта. Фото: AutoRia

В то же время цены могут отличаться на АЗС. В частности, на WOG водителям предлагают такую стоимость:

  • ДТ Евро5 — 85,99 грн;
  • ДТ Mustang+ — 88,99 грн;
  • 95 Евро5 — 74,99 грн;
  • 95 Mustang — 77,99 грн;
  • 100 Mustang — 84,99 грн;
  • Газ — 46,98 грн.
Ціни на пальне на АЗС WOG у Києві 21 березня
Цены на WOG 21 марта. Фото: Новини.LIVE

А на UPG установлены следующие цены:

  • 100 UPG — 82,90 грн;
  • 95 UPG — 76,90 грн;
  • А-96 — 73,90 грн;
  • ДТ Euro — 84,40 грн.
Ціни на пальне у Києві на АЗС UPG 21 березня 2026 року
Стоимость на UPG 21 марта. Фото: Новини.LIVE

Киев — последние новости

Первый заместитель министра развития Алена Шкрум сообщила, что в Киеве сейчас фиксируется значительный дефицит резервных мощностей. По ее словам, столицу стоит готовить к зиме уже сейчас.

Кроме того, в Киеве разоблачили бывшего исполняющего обязанности директора КП "Голосеево-Будинвест", который за деньги предоставлял военнообязанным бронирование от мобилизации.

Также в столице до сих пор не работает земельная комиссия. Ранее ее руководителя Михаила Терентьева задержали в рамках операции НАБУ и САП "Чистый город".

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
