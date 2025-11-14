Воздушные силы о ночной атаке 14 ноября — куда целились россияне

Последствия ночного удара РФ по Киеву. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В ночь на 14 ноября Россия снова осуществила массированную атаку по Украине. Российские войска сконцентрировали главный удар на Киеве и объектах критической инфраструктуры.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, характеристика этой атаки свидетельствует о четко очерченной стратегии Кремля для уничтожения критически важных энергетических и инфраструктурных объектов. Игнат подтвердил, что последствия ночного обстрела являются трагическими: среди гражданских есть погибшие и раненые.

Только в Киеве зафиксировано 28 мест падения обломков сбитых целей, были и прямые попадания. Он пояснил, что даже максимально эффективная работа противовоздушной обороны не может полностью устранить риски для населения, ведь обломки перехваченных ракет или дронов нередко падают на жилые кварталы, многоэтажки и придомовые территории. Несмотря на высокую нагрузку, система украинской ПВО, по словам Игната, работала крайне напряженно и слаженно.

"Видели количество целей, очень много средств воздушного нападения. Сосредоточено по одному региону, по факту. Есть и другие регионы атакованы, но основная атака все же по столице. И баллистика, и аэробаллистика, и крылатые ракеты, и еще и "Циркон" под утро", — сообщил Юрий Игнат.

Он отметил, что Киев действительно имеет эшелонированную систему воздушной защиты, которая демонстрирует высокую результативность, однако потребность в дополнительных средствах ПВО остается критической. Это касается не только столицы, но и других регионов, которые также подверглись ударам этой ночью.

"Сегодня, собственно, хочется подчеркнуть еще раз и киевлянам, и жителям Украины, что даже несмотря на высокие показатели работы против воздушной обороны, есть угроза для населения. Из-за падения сбитых все же они падают и на жилой сектор, на многоэтажки, и видим, что есть угроза жизни", — подытожил Юрий Игнат.

Напомним, по последним данным в Киеве от ракетно-дроновой атаки 14 ноября погибли по меньшей мере шесть киевлян.

Кроме того, пострадала и Киевская область — в ОВА показали последствия.

Мониторинговые каналы обнародовали карту движения российских воздушных целей в ночь на 14 ноября.